27 ноября 2026, 11:22

Фото: Istock/blinow61

В Санкт-Петербурге ищут 12-летнего мальчика, сбежавшего из больницы. Как сообщает 78.ru, накануне подростка госпитализировали с сотрясением мозга и наружной гематомой.