В Петербурге ищут мальчика, который сбежал из больницы с травмой головы и пропал
В Санкт-Петербурге ищут 12-летнего мальчика, сбежавшего из больницы. Как сообщает 78.ru, накануне подростка госпитализировали с сотрясением мозга и наружной гематомой.
По словам матери беглеца, госпитализация не состоялась — школьник ушёл прямо из отделения. Женщина рассказала, что сын обманул её: сказал, что идёт в туалет, а сам покинул больницу без куртки и шапки.
Позже мальчик отправил матери голосовое сообщение с чужого номера. Он сообщил, что нашёл одежду и вернётся домой через неделю. Петербурженка предполагает, что воспитанник прячется у друзей.
По её мнению, он может находиться в компании знакомого, который ранее сбежал из детского дома и которого тоже ищут. Известно, что беглец состоит на учёте как трудный подросток и уже сбегал из дома. Сейчас ребёнка ищут сотрудники полиции и волонтёры отряда «Северо-Запад».
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