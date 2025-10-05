На Вилючинском вулкане погиб известный камчатский гид Виктор Вавиленок
Камчатские спасатели выясняют детали гибели двух человек на Вилючинском вулкане. Погибшим гидом был опытный альпинист, член российской и камчатской федераций альпинизма, 60-летний Виктор Вавиленок. Об этом сообщает «АиФ-Камчатка».
По предварительной информации, Вавиленок сопровождал двух туристок. Инцидент произошёл на маршруте, который закрыт для восхождений с 1 июля 2025 года из-за высокой опасности камнепадов.
Во время подъёма альпинист и 27-летняя женщина сорвались со склона. Мужчина погиб на месте, его спутница позже скончалась от травм. Спасатели эвакуировали вторую туристку, 34 лет. Она не получила серьёзных повреждений, но врачи госпитализировали её с переохлаждением. Причины выхода группы на закрытый маршрут сейчас устанавливают.
