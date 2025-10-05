На Вилючинском вулкане погиб известный камчатский гид Виктор Вавиленок

05 октября 2025, 13:36

Фото: Istock/Artaxerxes Longhand

Камчатские спасатели выясняют детали гибели двух человек на Вилючинском вулкане. Погибшим гидом был опытный альпинист, член российской и камчатской федераций альпинизма, 60-летний Виктор Вавиленок. Об этом сообщает «АиФ-Камчатка».