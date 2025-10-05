В Луганской области произошёл взрыв в многоквартирном доме
В городе Красный Луч Луганской Народной Республики произошёл взрыв бытового газа в четырёхэтажном жилом доме. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.
В результате инцидента повреждены несколько квартир на четвёртом этаже и крыша здания. Предварительная причина — утечка бытового газа. В настоящее время аварийные и спасательные службы работают на месте происшествия.
Они обследуют конструкцию здания и оценивают масштабы ущерба. Информацию о возможных пострадавших сотрудники экстренных служб сейчас выясняют.
