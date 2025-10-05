Петербуржец хранил снаряд дома семь лет, а родственники выбросили его в мусорку

05 октября 2025, 12:10

Жители Петербурга обнаружили опасный снаряд в мусорном контейнере

Фото: Istock/sasirin pamai

Жители Санкт-Петербурга обнаружили опасный снаряд в мусорном контейнере у второго корпуса дома №145 на Пискаревском проспекте. Они сразу сообщили о находке в полицию. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.