Петербуржец хранил снаряд дома семь лет, а родственники выбросили его в мусорку
Жители Санкт-Петербурга обнаружили опасный снаряд в мусорном контейнере у второго корпуса дома №145 на Пискаревском проспекте. Они сразу сообщили о находке в полицию. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Сотрудники МВД установили, что родственники 45-летнего мужчины случайно выбросили боеприпас во время уборки квартиры. Мужчина, который работает водителем, купил этот снаряд в 2014 году в другом регионе России.
Взрыва удалось избежать. Специалисты-взрывотехники вывезли и уничтожили опасный предмет. По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Виновнику грозит от шести до восьми лет лишения свободы и штраф размером до 100 тысяч рублей.
