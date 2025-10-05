Достижения.рф

Жительница Ленобласти одним отказом обратила в бегство вора с пистолетом

В Ленобласти женщина отказала вооружённому пистолетом грабителю
Жительница коттеджного посёлка в Ленинградской области отказалась подчиниться вооружённому грабителю. Подробности сообщает издание «Фонтанка».



Инцидент произошёл вечером 4 октября. Мужчина проник в дом через незапертую дверь.

«Он достал пистолет и начал требовать у хозяйки деньги, однако та отказалась что-либо отдавать, и визитёр с позором удалился», — сказано в сообщении.
36-летняя женщина сообщила о случившемся в полицию. Она описала, что преступник скрывал лицо под медицинской маской. Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место, зафиксировали приметы грабителя и сняли отпечатки его обуви. По факту произошедшего они возбудили уголовное дело о разбое.

