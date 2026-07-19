На высоте 4000 метров на Эльбрусе сорвались два альпиниста
На склонах Эльбруса сорвались два альпиниста. Как сообщает РЕН ТВ, один из них погиб на месте, второй выжил, но получил травмы различной степени тяжести.
Трагедия разыгралась на высоте около 4000 метров над уровнем моря. Точные координаты места не раскрывают. Пострадавший нуждается в срочной эвакуации.
В настоящее время спасатели МЧС ведут поисково-спасательные работы в районе ЧП. Они обследуют прилегающую территорию и готовят маршрут для транспортировки выжившего в безопасное место.
Следователи и сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства случившегося. Они опрашивают очевидцев и изучают маршрут группы, чтобы установить причину срыва — мог ли повлиять плохой ледовый покров или ошибка при страховке.
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