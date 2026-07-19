Россиянка «подарила» себе 2 млн с карты парня-моряка и бросила его после рейса

19 июля 2026, 10:37

Петербурженка потратила 2 миллиона со счёта парня за время его отсутствия

Фото: Istock/Diy13

В Петербурге местная жительница лишилась статуса невесты после того, как потратила со счёта своего возлюбленного два миллиона рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, её парень-моряк находился в длительном рейсе, а она распорядилась деньгами на собственные нужды.