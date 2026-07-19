Россиянка «подарила» себе 2 млн с карты парня-моряка и бросила его после рейса
В Петербурге местная жительница лишилась статуса невесты после того, как потратила со счёта своего возлюбленного два миллиона рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, её парень-моряк находился в длительном рейсе, а она распорядилась деньгами на собственные нужды.
29-летний парень ушёл в плавание на полтора года. Перед отплытием он оставил деньги на банковском счёте для будущей покупки жилья вместе с партнёршей и оформил на неё доверенность.
Возлюбленная же воспользовалась этим документом иначе. После возвращения избранника она сообщила о разрыве отношений, а сама приобрела квартиру на средства мужчины. Недвижимость женщина оформила в свою собственность.
В ходе судебного разбирательства ответчица утверждала, что моряк сделал ей подарок. Суд не принял её доводы, поскольку отсутствовали письменные подтверждения. Судья указал, что доверенность не даёт права распоряжаться средствами по своему усмотрению. Теперь бывшая возлюбленная должна вернуть всю сумму.
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