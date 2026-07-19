Москвич проснулся без 500 тыс. рублей на счету после ночи со стриптизёршами
В Москве мужчина потерял 500 тысяч рублей после встречи со стриптизёршами. Подробности приводит «МК».
Москвич пригласил двух танцовщиц провести время вне клуба и договорился о вечере в отеле за 40 тысяч рублей. Однако наутро он обнаружил списание со счёта ещё 500 тысяч рублей — деньги уходили несколькими переводами.
Мужчина считает, что их сняли девушки. Сами стриптизёрши утверждают обратное: по их словам, заказчик сам оплачивал развлечения в течение вечера, а утром потребовал вернуть потраченное. Правоохранители уже начали проверку.
Ранее аналогичный случай произошёл в Петербурге. Невеста сняла со счёта жениха два миллиона рублей и купила квартиру, пока он находился в рейсе.
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