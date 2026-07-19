Сталкер-пенсионер с уголовным прошлым заваливает россиянку маньячными письмами
Жительница Томска, мастер по эпиляции Анастасия, сообщила о преследовании со стороны 65-летнего охранника бизнес-центра Алексия. Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина работает в том же здании, где находится её кабинет.
Изначально ухаживания выглядели безобидно: пенсионер дарил девушке шоколадки, передавал свои мемуары и даже шуточно предлагал руку и сердце вместе с ключами от квартиры. Но за два месяца его поведение изменилось.
Теперь Алексий постоянно заводит с Анастасией разговоры на интимные темы. В письмах он признаётся, что не имел сексуальных отношений 23 года и сильно скучает по женскому вниманию. Позже мужчина перешёл к прямолинейным намёкам в адрес мастера и рассказал о желании сделать ей кунилингус.
Пенсионер подолгу стоит у её кабинета и не сводит глаз. Страх Анастасии усилился, когда она узнала: Алексий отсидел 12 лет в тюрьме. Теперь она продумывает маршрут, чтобы избежать встречи с ним, и предупреждает клиенток — охранник пытается связаться с ней даже через них.
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