Сталкер-пенсионер с уголовным прошлым заваливает россиянку маньячными письмами

19 июля 2026, 11:54

Девушка из Томска рассказала о преследовании 65-летним охранником с судимостью

Фото: Istock/Ajax9

Жительница Томска, мастер по эпиляции Анастасия, сообщила о преследовании со стороны 65-летнего охранника бизнес-центра Алексия. Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина работает в том же здании, где находится её кабинет.