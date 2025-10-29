На выставке центре Хабаровска украли картину стоимостью 120 тысяч рублей

29 октября 2025, 07:06

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В центре Хабаровска «эстет» похитил картину стоимостью 120 тысяч рублей с выставки на улице Муравьева-Амурского. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на правоохранительные органы.