На выставке центре Хабаровска украли картину стоимостью 120 тысяч рублей
В центре Хабаровска «эстет» похитил картину стоимостью 120 тысяч рублей с выставки на улице Муравьева-Амурского. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что вору тридцать лет. Он украл работу под названием «Корфовский ручей», цена картины оказалась значительной.
Ее автор уже не первый год выставляет свои творения на продажу, часто рисуя местные достопримечательности. Когда художник обнаружил пропажу, то написал заявление в полицию с просьбой помочь найти злоумышленника. Мужчину обнаружили.
По словам вора, он планировал либо продать украденное, либо подарить другу на свадьбу.
При проверке выяснилось, что у задержанного уже имеется криминальное прошлое, включая дела о сопротивлении полиции. Теперь к его уголовным делам добавилось еще одно.
