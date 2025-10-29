Мужчина слишком мощно нырнул в бассейн и сломал шею на глазах у семилетней дочери
Mothership: В Китае отец случайно сломал шею на глазах у дочери при нырянии в бассейн
Мужчина погиб в Китае, когда решил «показать класс» своей семилетней дочери. Отец пытался продемонстрировать ребенку правильную технику ныряния в бассейне. Об этом пишет издание Mothership.
Трагический инцидент произошел 18 октября в городе Нинбо провинции Чжэцзян. 36-летний мужчина по фамилии Ху нырнул в бассейн и сильно ударился головой о дно на глазах у дочери. Он получил перелом шейных позвонков.
Отец «нырнул» слишком мощно. Он не знал, что глубина бассейна в выбранном для демонстрации месте составляла чуть более метра. После травмы мужчина не мог держать голову над водой, а у маленькой дочери не получалось его вытащить.
Дежурные спасатели в течение 16 минут ничего не делали, приняв происходящее за игру отца с дочерью. Когда мужчину доставили в больницу, то врачи почти неделю боролись за его жизнь, однако спасти Ху не сумели.
Семья погибшего готовит иск к администрации бассейна. Та отрицает свою вину, ссылаясь на предупреждения о глубине у бассейна.