Мужчина слишком мощно нырнул в бассейн и сломал шею на глазах у семилетней дочери

29 октября 2025, 04:24

Mothership: В Китае отец случайно сломал шею на глазах у дочери при нырянии в бассейн

Фото: iStock/Jitti Narksompong

Мужчина погиб в Китае, когда решил «показать класс» своей семилетней дочери. Отец пытался продемонстрировать ребенку правильную технику ныряния в бассейне. Об этом пишет издание Mothership.





Трагический инцидент произошел 18 октября в городе Нинбо провинции Чжэцзян. 36-летний мужчина по фамилии Ху нырнул в бассейн и сильно ударился головой о дно на глазах у дочери. Он получил перелом шейных позвонков.



