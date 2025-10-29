В пригороде Иркутска восемь машин столкнулись из-за гололеда, один человек пострадал

29 октября 2025, 06:28

Фото: iStock/.shock

В пригороде Иркутска произошло крупное ДТП. Восемь автомобилей столкнулись столкновение восьми автомобилей из-за гололеда на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по области.