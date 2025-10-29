В пригороде Иркутска восемь машин столкнулись из-за гололеда, один человек пострадал
В пригороде Иркутска произошло крупное ДТП. Восемь автомобилей столкнулись столкновение восьми автомобилей из-за гололеда на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по области.
Инцидент случился утром недалеко от микрорайона Березовый. Врезались не менее восьми машин, затруднив движение для других автомобилистов.
Прокуратура начала проверку по факту ДТП для оценки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Telegram-канал «Babr Mash» выложил видео с места события — клип показывает, как авто скользят по дороге и «влетают» друг в друга. Очевидцы с удивлением и смехом наблюдали за происходящим.
Предварительно, пострадала одна девушка. Ее увезли на скорой.
