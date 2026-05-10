На Ставрополье продавец получила ожоги второй степени при пожаре на рынке «Лира»
В Предгорном округе Ставропольского края произошёл сильный пожар на рынке «Лира». В результате происшествия пострадала продавец. Об этом сообщил глава округа Николай Бондаренко.
Женщина получила ожоги второй степени. Медики оперативно оказали помощь пострадавшей прямо на месте происшествия. Сейчас женщина остаётся под наблюдением врачей.
Бондаренко добавил, что специалисты продолжают разбирать конструкции и проводить их проливку на месте пожара. Пожарные успешно локализовали возгорание на площади 1,3 тысячи квадратных метров. По предварительным сведениям, огонь повредил несколько торговых павильонов. Причины возгорания устанавливают дознаватели.
Ранее мощный пожар охватил семь жилых домов в Свердловской области. Огонь уничтожил строения на значительной площади.
