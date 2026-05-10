Под Воронежем сотрудники ДПС остановили поросёнка без документов
В Воронежской области сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором мужчина перевозил поросёнка без ветеринарных документов. Подробности приводит Telegram-канал «Блокнот Воронеж».
Правоохранители остановили машину на трассе и выяснили, что у водителя нет необходимых бумаг на животное. Мужчина пояснил, что приобрёл поросёнка в городе Калач и направлялся в Чертковский район Ростовской области.
Сотрудники оформили акт возврата животного. Поросёнка отправят обратно в Калачеевский район. Кроме того, полиция составила в отношении покупателя протокол об административном правонарушении.
Ранее россиянин обвинил лошадей в повреждении автомобиля. Однако суд в Вологодской области отказал автовладельцу в компенсации за царапины, после чего мужчина остался должен конному заводу.
