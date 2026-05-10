В ХМАО сильный ветер сорвал крышу с многоквартирного дома
В городе Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) сильные порывы ветра сорвали кровлю многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает прокуратура региона.
Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Сотрудники администрации и оперативные службы организовали для жителей повреждённого дома горячее питание.
Кроме того, они предоставили людям возможность временно разместиться в специально подготовленном помещении. В рамках проверки прокуратура оценит, как управляющая компания соблюдала требования жилищного законодательства при содержании общего имущества дома.
Сообщается, что непогода пришла в Ханты-Мансийский автономный округ с Урала. Майский снегопад и сильный ветер нарушили энергоснабжение в нескольких регионах России, а на трассах стихия парализовала движение десятков машин.
