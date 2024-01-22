На водохранилище в Ленинградской области нашли вмёрзшего в лёд подростка

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На льду Нарвского водохранилища в Кингисеппском районе Ленинградской области обнаружили тело подростка. Его искали с декабря прошлого года.
Раньше молодой человек уже неоднократно уходил из дома. Семья его не относится к благополучным, а сам подросток состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Для установления точной причины смерти труп ребёнка направлен в отдел судебно-медицинской экспертизы города Кингисеппа. Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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Александр Бойцов