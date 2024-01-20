В Колпино нашли труп мужчины со сломанной челюстью и черепом рядом с больницей

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На пороге больницы № 33 в Колпино обнаружено тело мужчины с множественными переломами.
«Известия» пишут, что труп обнаружили ранним утром накануне, 19 января.
Выяснилось, что погибший был прописан в Мурино Ленинградской области. Труп направили в морг, чтобы установить причины смерти. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мужчина ранил ножом пассажира электропоезда Москва - Сергиев Посад. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».
Отмечается, что в электричке между двумя пассажирами вспыхнул конфликт. Тогда один из участников достал нож и ранил своего оппонента.
Мужчину с ножевым ранением экстренно госпитализировали. Однако врачам не удалось спасти его жизнь.
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«Тело нашли с переломом нижней челюсти, свода черепа и открытым переломом левой руки», — сообщает источник.
Ранее мужчина ранил ножом пассажира электропоезда Москва - Сергиев Посад. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».
Отмечается, что в электричке между двумя пассажирами вспыхнул конфликт. Тогда один из участников достал нож и ранил своего оппонента.
Мужчину с ножевым ранением экстренно госпитализировали. Однако врачам не удалось спасти его жизнь.
Читайте также:
Мужчина погиб после поножовщины в электричке Москва – Сергиев Посад
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Житель Иркутской области, расстрелявший военкома из обреза, получил 19 лет
Мария Фирсова