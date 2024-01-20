В Колпино нашли труп мужчины со сломанной челюстью и черепом рядом с больницей

В Красноярском крае автоинспекторы ГИБДД спасли четырехлетнюю девочку, замерзающую на дороге, ведущей в лес рядом с селом Ирбейское.

Малышка Ева направлялась в сторону леса без варежек в 15-градусный мороз. Она плакала и смогла лишь назвать полицейским своё имя. Когда правоохранители на патрульной машине доставили ребёнка в больницу, медики диагностировали у Евы обморожение пальцев обеих кистей первой стадии.