На военном объекте Германии задержали россиянина с велосипедом

Фото: iStock/Nastco
Военная полиция Германии остановила российского гражданина на территории военного учебного центра в городе Гарделеген. Об этом инциденте сообщает Business Insider (BI).
Мужчина въехал на велосипеде на территорию военного объекта. Центр не был не огорожен но окружен барьерами и предупреждающими знаками. Как объяснил россиянин полицейскому, он заехал на территорию случайно, когда проезжал мимо. В то же время полиция не исключает, что это была попытка шпионажа. Тем не менее, мужчина не был задержан.
Ранее в Германии по обвинению в шпионаже были задержаны три человека русской, украинской и армянской национальностей.
Читайте также:
Пожилые жительницы курского села эвакуировались на велосипедах под обстрелом ВСУ
Пьяный украинец на велосипеде пересёк границу с РФ и подорвался на мине ВСУ
В Балашихе поймали велосипедного вора-рецидивиста
Александр Климов