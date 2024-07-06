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Пьяный украинец на велосипеде пересёк границу с РФ и подорвался на мине ВСУ

06 июля 2024, 11:11
Фото: iStock/Nastco

Фото: iStock/Nastco

Пьяный украинский пенсионер на велосипеде пересёк границу с РФ, а потом подорвался на мине ВСУ, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, житель украинского села Шахтёрское изрядно написался, сел на велосипед и отправился в город Курахово. Однако по дороге он свернул не туда и попал в Марьинку, где его схватили российские военные.

Бойцы ВС РФ не увидели угрозы в 60-летнем украинце и отпустили его, тогда пенсионер отправился домой.



К несчастью, по дороге в село мужчина напоролся на мину ВСУ. 5 июля ему мог бы исполниться 61 год.

Как отмечает Mash, пересёкшему границу пенсионеру начали поступать угрозы. Вероятно, со стороны украинской армии.

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#украина
#смерть
#мина
#всу
#алкоголь
#велосипед
Волонтеры помогли жительнице РФ вернуться домой из Таиланда
06 июля 2024, 11:11

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Из Таиланда в Россию бывшей сотруднице краснодарской полиции помогли вернуться домой волонтеры. Об этом сообщает РИА Новости. Одна из волонтеров по имени Светлана уточнила, что у женщины не было денег, поэтому ей пришлось просить милостыню в авиагавани Таиланда.
«Мы ее отправили, она улетела и уже в Москве», — прокомментировала волонтер.

Она добавила, что женщине придется самой добираться до Краснодара, потому что большей частью собранных средств оплатили просрочку визы. Известно, что россиянку уволили из органов зимой 2021 года за грубое нарушение служебной дисциплины.

Ранее сообщалось о россиянке Юлии Сухановой, которая в течение девяти дней была в аэропорту и выживала за счет подаяний. У женщины не было ни денег, ни телефона, а загранпаспорт просрочен. Мать Юлии не смогла ей помочь, но нашлись спонсоры, оплатившие билеты до дома и покупку телефона.

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#россияне
#таиланд
#волонтеры
#новости
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Зумер напал на детей мигрантов с перцовым баллончиком в Саратове
06 июля 2024, 10:30

Фото: istockphoto/blinow61

На детей мигрантов напал зумер в Саратове, залив их перцовым баллончиком. Информацию опубликовало сообщество «Дом, где Челябинск. Новости» во «В контакте». Уточняется, что злоумышленнику может грозить штраф или даже тюремное заключение.
Накануне сообщалось, что в Москве на ветерана ФСБ напали мигранты. Когда офицер со своей женой направлялись домой они услышали в свой адрес непристойности. Проводив супругу, мужчина пошел поговорить с хулиганами, однако те напали толпой, нанося удары арматурой, кирпичами и камнями.

Обращение в полицию не дало результатов, поэтому жена пострадавшего обратилась к общественникам. Те, скооперировавшись с ФСБ, задержали злоумышленников. Последних уволили с работы, им грозит депортация. Кроме того, активисты добиваются ужесточения наказания.

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#новости
#мигранты
#подростки
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Житель Индии до смерти искусал ядовитую змею
06 июля 2024, 09:56

Фото: iStock/Gervase Laundrie

В Индии мужчина до смерти искусал ядовитую змею, когда та на него напала, об этом пишет издание India Today.
По информации СМИ, странный инцидент произошёл в индийском штате Бихар.

«Вечером во вторник Сантош Лохар, рабочий на строительстве железной дороги, спал в лагере, когда его укусила ядовитая змея», — рассказал автор статьи.

Лохар не стерпел наглого нападения животного, подцепил рептилию железным прутом и впился в неё зубами. Рабочий трижды укусил змею, пока она не скончалась.

Позже мужчина объяснил, что в его деревне верят, будто бы змею необходимо дважды укусить в ответ, чтобы нейтрализовать яд.

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#змея
#индия
#смерть
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В Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека
В Бурятии в одном из кафе отравились 22 человека, в том числе 13 детей
06 июля 2024, 09:28

Фото: iStock/maxim4e4ek

22 человека, в том числе 13 детей, обратились в больницу с признаками острого отравления в бурятском Гусиноозерске. Об этом информирует прокуратура республики в своем Telegram-канале.
В рамках эпидемиологического расследования было установлено, что обратившиеся в медучреждение употребляли еду, которая была приобретена в одном из кафе города. Уточняется, что госпитализация потребовалась 10 пострадавшим, 8 из которых — дети.

Согласно информации источника, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении. Прокуратура Бурятии организовала проверку.

Ранее сообщалось, что второй человек скончался от ботулизма в России. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

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В Подмосковье стая собак едва не растерзала пятилетнего мальчика

В Воронежском институте МВД произошло массовое отравление курсантов
#минздрав
#отравление
#дети
#прокуратура
#кафе
#госпитализация
#пациенты
#бурятия
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Человек погиб при столкновении четырёх авто на Кутузовском проспекте в Москве
06 июля 2024, 08:54

Фото: iStock/Bilanol

В массовой аварии, произошедшей на Кутузовском проспекте в Москве, погиб человек, об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своём Telegram-канале.
Смертельная авария произошла вечером 5 июля.

«По предварительным данным водитель автомобиля «Тесла» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота». После столкновения автомобили от удара отбросило на «Шевроле» и «Ляйсан», — сообщили в ведомстве.

В результате столкновения погиб водитель «Теслы». Ещё два пассажира автомобилей-участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.

Дополнительные обстоятельства аварии устанавливаются.

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#дтп
#москва
#смерть
#госавтоинспекция
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В Подмосковье стая собак едва не растерзала пятилетнего мальчика
В Шатуре стая собак едва не растерзала пятилетнего мальчика
06 июля 2024, 08:19

Фото: iStock/Milan Krasula

В Шатуре возбуждено уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел 5 июля во дворе жилого дома, стая бродячих собак набросилась на ребенка. Уточняется, что пострадавший госпитализирован.

На данный момент жизни мальчика ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности лиц, которые несут ответственность за отлов бездомных собак.

Ранее сообщалось, что в российской столице собака набросилась на 12-летнего мальчика и покусала его. Нападение на шестиклассника совершил соседский пес. Старший брат мальчика выбежал на улицу и спас пострадавшего.

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#нападение
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#уголовное пострадавший
#инцидент
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Российский город близ границы подвергся обстрелу
Шебекинский городской округ и Шебекино подверглись обстрелу
06 июля 2024, 04:42

Фото: istock / Iulianna Est

Российский приграничный с Шебекинский городской округ и город Шебекино в Белгородской области подверглись обстрелу, об этом в своем Telegram-канале предупредило региональное управление МЧС.
«Внимание! Ведется обстрел Шебекинский ГО, г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», – сообщается в публикации.

До этого два региона России – Курская и Белгородская области – объявили об опасности атаки БПЛА. Как пояснил заместитель главы Курской области, система ПВО готова к отражению возможных атак.

Также в ночь с 5 на 6 июля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты в трех районах Краснодарского края.

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#курская область
#белгородская область
#краснодарский край
#бпла
#пво
#удар
#воздушная тревога
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Беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты Краснодарского края
Оперштаб: в Краснодарском крае БПЛА атаковали гражданские объекты
06 июля 2024, 03:44

Фото: istockphoto/sommersby

В трех районах Краснодарского края беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты в ночь с 5 на 6 июля, сообщил оперативный штаб Кубани в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в Ейске система противовоздушной обороны (ПВО) сбила БПЛА, были зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи из-за упавших обломков.

«Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива», – сообщил оперативный штаб.

В станице Ленинградской также загорелись топливные баки. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

В пятницу вечером, 5 июля, в Краснодарском крае система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. После теракта в Приморско-Ахтарске на Кубани госпитализированы шесть человек, из них двое детей.

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#краснодарский край
#бпла
#пво
#пожар
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В Москве военкома отправили в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки
06 июля 2024, 00:34

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Замосковорецкий суд Москвы арестовал военного комиссара Преображенского района Сергея Тригилева. Об этом со ссылкой на пресс-службу госоргана сообщили РИА Новости. По их данным, военкома отправили на два месяца в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки.
«Тригилеву Сергею Анатольевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», – приводят слова собеседника в агентстве.
По информации издания, военкому вменяют получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Максимальное наказание по статье – 12 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали заместителя главы Адмиралтейского района Игоря Комарова. По данным следствия, чиновник завысил цены на малые архитектурные цены при благоустройстве сквера на Рижском проспекте, после чего вывел разницу в деньгах на подконтрольные ИП.

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#военком
#суд
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