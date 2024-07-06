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Пьяный украинский пенсионер на велосипеде пересёк границу с РФ, а потом подорвался на мине ВСУ, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, житель украинского села Шахтёрское изрядно написался, сел на велосипед и отправился в город Курахово. Однако по дороге он свернул не туда и попал в Марьинку, где его схватили российские военные.
Бойцы ВС РФ не увидели угрозы в 60-летнем украинце и отпустили его, тогда пенсионер отправился домой.
К несчастью, по дороге в село мужчина напоролся на мину ВСУ. 5 июля ему мог бы исполниться 61 год.
Как отмечает Mash, пересёкшему границу пенсионеру начали поступать угрозы. Вероятно, со стороны украинской армии.
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Бойцы ВС РФ не увидели угрозы в 60-летнем украинце и отпустили его, тогда пенсионер отправился домой.
К несчастью, по дороге в село мужчина напоролся на мину ВСУ. 5 июля ему мог бы исполниться 61 год.
Как отмечает Mash, пересёкшему границу пенсионеру начали поступать угрозы. Вероятно, со стороны украинской армии.
Читайте также:
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Евгения Парфентьева