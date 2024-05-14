Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Балашихе поймали велосипедного вора-рецидивиста

В Балашихе поймали велосипедного вора-рецидивиста

14 мая 2024, 10:34
Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

Оригинал
Мужчину задержали по подозрению в краже велосипеда у 34-летней жительницы Балашихи, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление в полицию подала потерпевшая. Она сообщила, что принадлежащий ей велосипед украли из подъезда её дома, расположенного на шоссе Энтузиастов. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Расследование вывело полицейских на подозреваемого: им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний житель Павловского Посада. Против него завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.



Ранее сообщалось, что в Химках задержали приезжего из Краснодара, который дал объявление о продаже дорогой иномарки, а в ходе заключения сделки напал на потенциального покупателя и отнял у него 28 миллионов рублей.

Читайте также:

Появились подробности загадочной смерти ученицы воскресной школы из Подмосковья

Появились кадры в места атаки БПЛА грузового поезда в Волгоградской области

Косатки потопили судно в Гибралтарском проливе
#полиция
#балашиха
#кража
#криминал
#велосипед
В Москве задержали блогера, угрожавшего расправой участникам СВО на стриме
14 мая 2024, 11:03

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Москве задержали блогера, который во время стримов угрожав расправой участникам СВО и оскорблял их, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«36-летний уроженец города Таганрога Ростовской области задержан в г. Зеленограде и доставлен в ОМВД России по району Крюково г. Москвы для дальнейшего разбирательства. В его квартире проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника и средства мобильной связи», — уточнила спикер МВД.

13 мая глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что видеоблогер из Зеленограда в прямом эфире оскорбляет участников спецоперации, заявляя, что служить на СВО идут «одни алкаши». Он также угрожал военнослужащим расправой и призывал к развалу России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Читайте также:

В Балашихе поймали велосипедного вора-рецидивиста

«‎Более 100 млн рублей»: Начальник Главного управления кадров МО арестован за взятку

Появились подробности загадочной смерти ученицы воскресной школы из Подмосковья
#подмосковье
#блогер
#мвд
#задержание
#сво
#экстремизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«‎Более 100 млн рублей»: Начальник Главного управления кадров МО арестован за взятку
СК: Начальник Главного управления кадров Минобороны арестован по делу о взятке
14 мая 2024, 10:27

Фото: iStock/simpson33

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Суд заключил его под стражу.

Отмечается, что взятку он получил от представителей коммерческих структур. Им были совершены определенные действия в их пользу в 2021 – 2023 годах.

Напомним, до этого был арестован замглавы Минобороны Тимур Иванов. Он подозревается в коррупции в особо крупном размере при строительстве объектов под эгидой военного ведомства.

Читайте также:

Появились сведения о задержании начальника главного управления кадров Минобороны

Названа чудовищная сумма взятки, которую получил замминистра обороны Иванов

Названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов
#суд
#часы
#вс рф
#минобороны
#взятка
#золото
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сторонники ИГ* планировали взорвать одно из административных зданий Черкесска
14 мая 2024, 10:15

Фото: iStock/zabelin

Трое исламистов планировали устроить теракт и взорвать одно из административных зданий Черкесска. Об этом сообщили в ФСБ России.
Преступники контактировали с боевиками МТО в Сирии через мессенджеры. По их указанию террористы приехали в Черкесск, арендовали квартиру и купили компоненты для сборки самодельного взрывного устройства.

Отмечается, что злоумышленников задержали в процессе сборки СВУ. Согласно информации ведомства, каждый из них получил 18,5 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Самарской области задержали мужчину, который планировал совершить теракт на Куйбышевской железной дороге. На допросе преступник признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Самарской области

В компании «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски

Из восьми выжил только один: Погибли семь пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку

* Международная террористическая организация, запрещенная в России
#уголовное фсб
#преступники
#теракт
#террористы
#мессенджеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились подробности загадочной смерти ученицы воскресной школы из Подмосковья
SHOT: Ученица воскресной школы из Подмосковья умерла от инсульта
14 мая 2024, 09:46

Фото: iStock/fizkes

В Подмосковье внезапно скончалась 12-летняя ученица воскресной школы, о подробностях смерти подростка рассказала её мать в беседе с Telegram-каналом SHOT.
По информации СМИ, 12 мая подросток вместе с двумя сестрёнками пошла в школу при храме в Балашихе. Когда девочка вернулась домой, то попросила у мамы денег на чипсы, сходила в магазин, а когда вернулась — пожаловалась на боль в голове.

Мать дала ей детскую таблетку обезболивающего, однако, девочке становилось только хуже. Перед сном она пошла в ванную умыться, потеряла сознание и упала на пол: изо рта у неё пошла пена с кровью. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть школьницы.

Как сообщила мать девочки в беседе с SHOT, судмедэксперты не нашли в крови подростка запрещённых веществ. Школьница скончалась от инсульта.

По словам собеседницы Telegram-канала, врачи предположили, что кровоизлияние в мозг мог вызвать гормональный сбой, связанный с подростковым периодом.

Читайте также:

В Киргизии наказали 21 чиновника за наезд грузовика с мороженым на школьников

Из МГУ отчислили украинского студента, пытавшегося собирать деньги для ВСУ

Девочка невозмутимо играет на качелях пока рядом горит «квартира с демонами и ЦРУ» — видео
#подмосковье
#смерть
#школьник
#инсульт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры в места атаки БПЛА грузового поезда в Волгоградской области
14 мая 2024, 08:40

Фото: iStock/designbydx

В сети появились кадры с места атаки беспилотника на грузовой поезд в Волгоградской области, видео публикует Telegram-канал Baza.
В ноыь на 14 мая на станции Котлубань в Волгоградской области вагоны грузового поезда сошли с путей, после чего произошло возгорание цистерны с дизельным топливом. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Позже стало известно, что поезд сошёл с рельс после атаки беспилотного летательного аппарата.

«В 01:55 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Городищенском районе Волгоградской области. В поселке Самофаловка на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», — уточнили в региональном МЧС.

Читайте также:

Беспилотник ВСУ врезался в дом в Белгороде, но не взорвался

Старовойт: в Кореневском районе Курской области силы РЭБ перехватили БПЛА ВСУ

Украинский дрон-камикадзе взорвался возле жилого дома в регионе РФ
#волгоградская область
#беспилотник
#поезд
#пожар
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Косатки потопили судно в Гибралтарском проливе
Pais: косатки протаранили и потопили судно в Гибралтарском проливе
14 мая 2024, 08:31

Фото: iStock/Dave Hutchison Photography

Неизвестное количество косаток потопило судно, протаранив его в марокканских водах Гибралтарского пролива. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую газету El Pais.
Сообщается, что произошло это в воскресенье утром. Судно Alboran Cognac длиной 15 метров, на борту которого находились два человека, столкнулось с косатками. Отмечается, что речь идет о субпопуляции косаток из 15 особей. Обитают они между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом.

По информации издания, после оповещения спасательных служб близлежащий нефтяной танкер взял моряков на борт и доставил судно в Гибралтар, но оно все равно затонуло. Отмечается, что зарегистрировано 7 случаев подобных кораблекрушений.

Читайте также:

Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе

Торговое судно получило повреждения после атаки в Красном море

Йеменские хуситы заявили об атаке на судно Cyclades в Красном море
#судно
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киргизии наказали 21 чиновника за наезд грузовика с мороженым на школьников
14 мая 2024, 07:59

Фото: iStock/Yingko

В Киргизии наказали более 20 чиновников после наезда грузовика с мороженым на группу школьников, об этом сообщили в пресс-службе президента республики.
Инцидент произошёл 2 мая в киргизском селе Жерге-Тал. Припаркованный мини-грузовик «Портер» с мороженым неожиданно поехал с горы и врезался в группу детей. В результате случившегося пострадали более 30 детей, часть из которых пришлось госпитализировать.

«Всего привлечено к дисциплинарной ответственности — 21 (чиновник — ред.), из них на освобождение от занимаемой должности представлены 6 должностных лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследовавшая инцидент комиссия пришла к выводу, что организаторы мероприятия не выполнили все необходимые требования по обеспечению безопасности участников.

Читайте также:

Сход вагонов произошел под Волгоградом после «вмешательства» посторонних лиц

Из МГУ отчислили украинского студента, пытавшегося собирать деньги для ВСУ

Следствие просит суд арестовать полного тезку начальника кадрового главка МО РФ
#киргизия
#чиновники
#мороженое
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сход вагонов произошел под Волгоградом после «вмешательства» посторонних лиц
14 мая 2024, 05:54

Фото: istock / Smederevac

На станции Котлубань в Волгоградской области произошел сход вагонов грузового поезда. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Приволжской железной дороги.
ЧП произошло вследствие «постороннего вмешательства». По предварительной информации, пострадавших нет.

Движение железнодорожного транспорта на месте происшествия временно остановлено, пассажиров предупредили о возможности задержки поездов.

В Приволжской РЖД добавили, что для устранения последствий схода вагонов на место направили восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда. Работает оперативный штаб. Точные причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Задержанного в Москве пьяного американца отпустили на свободу

Началась доследственная проверка по факту отравления курсантов института МВД РФ

Юноши накинулись на гуляющего в лесу мужчину с битой и ножом

#движение
#дороги
#поезда
#задержки
#чп
#происшествия
#станции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Задержанного за сбор денег для ВСУ студента отчислили из МГУ
Из МГУ отчислили украинского студента, пытавшегося собирать деньги для ВСУ
14 мая 2024, 05:20

Фото: istock / ABGlavin

Украинского студента Сергея Гулько, которого арестовали за попытки сбора денег для Вооруженных сил Украины, отчислили из университета. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу факультета фундаментальной медицины.
«С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении», — рассказали в пресс-службе ФФМ.
Стоит отметить, что претензий к академической успеваемости юноши у факультета не было. В заявлении факультета сообщатся, что Гулько обучался как иностранный гражданин на платной основе.

В университете добавили, что администрация факультета не получала информацию о том, чтобы Гулько «публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения».

Ранее сообщалось, что станцевавшая тверк у Вечного огня студентка из Замбии получила год условно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Задержанного в Москве пьяного американца отпустили на свободу

Началась доследственная проверка по факту отравления курсантов института МВД РФ

Юноши накинулись на гуляющего в лесу мужчину с битой и ножом

#студент
#администрация
#новости
#всу
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф