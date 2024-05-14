В Балашихе поймали велосипедного вора-рецидивиста

Фото: iStock/welcomia
Мужчину задержали по подозрению в краже велосипеда у 34-летней жительницы Балашихи, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление в полицию подала потерпевшая. Она сообщила, что принадлежащий ей велосипед украли из подъезда её дома, расположенного на шоссе Энтузиастов. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Расследование вывело полицейских на подозреваемого: им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний житель Павловского Посада. Против него завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Химках задержали приезжего из Краснодара, который дал объявление о продаже дорогой иномарки, а в ходе заключения сделки напал на потенциального покупателя и отнял у него 28 миллионов рублей.
Читайте также:
Появились подробности загадочной смерти ученицы воскресной школы из Подмосковья
Появились кадры в места атаки БПЛА грузового поезда в Волгоградской области
Косатки потопили судно в Гибралтарском проливе
Лев Каштанов