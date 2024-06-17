ВСУ попытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат тремя БПЛА

Фото: iStock/NiseriN
Украинские боевики попытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат тремя беспилотниками. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Уточняется, что дроны-камикадзе самолётного типа с 2–3,5 кг взрывчатки на борту посадили силами РЭБ в 2 километрах от комбината. Обломки вражеских дронов упали на частный сектор и незначительно повредили один из домов.
Согласно информации источника, настолько масштабной атаке предприятие подверглось впервые. На комбинате производят чугун, стальную заготовку, металл — в том числе для военной промышленности.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ночью уничтожили шесть беспилотников над тремя областями России.
Читайте также:
SHOT: Игрушка десятилетнего сына спасла фельдшера «Осу» от дрона в зоне СВО
Шесть украинских дронов уничтожены над тремя регионами РФ
Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области
Согласно информации источника, настолько масштабной атаке предприятие подверглось впервые. На комбинате производят чугун, стальную заготовку, металл — в том числе для военной промышленности.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ночью уничтожили шесть беспилотников над тремя областями России.
Читайте также:
SHOT: Игрушка десятилетнего сына спасла фельдшера «Осу» от дрона в зоне СВО
Шесть украинских дронов уничтожены над тремя регионами РФ
Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области
Екатерина Коршунова