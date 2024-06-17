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ВСУ попытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат тремя БПЛА

17 июня 2024, 11:39
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Украинские боевики попытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат тремя беспилотниками. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Уточняется, что дроны-камикадзе самолётного типа с 2–3,5 кг взрывчатки на борту посадили силами РЭБ в 2 километрах от комбината. Обломки вражеских дронов упали на частный сектор и незначительно повредили один из домов.

Согласно информации источника, настолько масштабной атаке предприятие подверглось впервые. На комбинате производят чугун, стальную заготовку, металл — в том числе для военной промышленности.



Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ночью уничтожили шесть беспилотников над тремя областями России.

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#предприятие
#металл
#всу
#дроны
#вс рф
Рогов назвал призыв обеспечить доступ к Азовскому морю профанацией и клоунадой
17 июня 2024, 12:03

Фото: iStock/Natalia Kokhanova

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал клоунадой и вмешательством во внутренние дела России призыв участников саммита в Швейцарии обеспечить доступ к Азовскому морю. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, попытки вмешательства во внутренние суверенные дела России должны категорическим образом пресекаться. Он также выразил мнение, что каждая из проголосовавших за подобное решение стран должна получить ноту протеста.

Ранее сообщалось, что совместное коммюнике, которое подписали 80 государств и 4 организации по итогам конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, призывает обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».

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На Украине сделали неожиданное заявление про Керченский мост
Спикер украинских ВМС Плетенчук: Крымский мост уже не имеет военного значения
17 июня 2024, 11:15

Фото:istockphoto/Dance60

Керченский мост не интересен украинским военным, поскольку он практически не используется для военной логистики. Такое заявление сделал спикер украинских ВМС Дмитрий Плетенчук изданию «Страна».
«Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…» – сказал Плетенчук.

По неоднократному заявлению российских властей, Крымский мост является исключительно гражданским объектом. В июле прошлого года киевский режим ударил по Крымскому мосту, используя два надводных беспилотника. Следственный комитет открыл уголовное дело по статье о террористическом акте. Взрыв повредил автодорожную часть моста.

В результате теракта пострадал ребенок, а его родители погибли. Полностью объект восстановили в октябре. Украинские спецслужбы взяли ответственность за теракт на себя.

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#россия
#украина
#война
#спецоперация
#всу
#вс рф
#крымский мост
#новости
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«Красиво»: как штурмовики ВС РФ захватили позиции ВСУ в Старомайорском в ДНР
Штурмовики ВС РФ на мотоциклах захватили позиции ВСУ в Старомайорском в ДНР
17 июня 2024, 10:53

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Боевики ВСУ сбежали со своих позиций в Старомайорском, когда увидели бойцов ВС РФ на мотоциклах и квадроциклах. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на военнослужащего с позывным «Котяра», который рассказал подробности. По его словам, российскими военными был выбран удачный момент.
«Зашли мы туда красиво. От удивления кто бежал, кто сдавался, ну и зачищали, соответственно. Они не ожидали, что это будет именно так и именно в тот момент, поскольку артиллерия там работает постоянно», – сказал военный.

Он добавил, что боевики ВСУ пытались провести контратаку, однако все их попытки оказались тщетными. «Котяра» подчеркнул, что слаженные действия ВС РФ дали «открыть ворота», чтобы зайти в населенный пункт.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается.

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#россия
#украина
#война
#спецоперация
#всу
#вс рф
#новости
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ВСУ готовятся к наступлению ВС РФ в Чернигове и контратакуют в Волчанске: последние новости СВО
17 июня 2024, 10:51

Фото: iStock/IherPhoto

На фронте активизировались боевые действия сразу на нескольких направлениях. Несмотря на широкое применение ВСУ дронов, ВС РФ удается перейти в наступление в районе Очеретино. О том, куда стягивает резервы противник и где удалось закрепиться российским войскам расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


ВС РФ обрабатывают позиции ВСУ с помощью средств дальнего поражения. В районе Работино и северо-западнее Вербового идут ожесточенные бои, сообщает телеграм-канал «WarGonzo».


Донецкое направление


На подступах к Константиновке продолжается противостояние. В районе Максимильяновки российские войска улучшают свои позиции, с целью продолжить дальнейшее наступление с последующим штурмом этого населенного пункта. В Красногоровке зафиксировано очередное продвижение ВС РФ. Российская армия теснит противника в центральной части города.

В районе Карловки продолжаются бои по обеим берегам водохранилища, в самом населённом пункте также есть продвижения российских войск. ВС РФ удалось закрепиться на восточной окраине Сокола. ВСУ активно применяют дроны, что затрудняет дальнейшее продвижение ВС РФ.

При этом в районе Новоселовки Первой российские войска успешно ведут наступление вдоль балки Очеретина и со стороны трассы О0542, идущей из Семеновки.


В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

Часовоярское направление


ВС РФ штурмуют восточные окраины Часова Яра. Активно задействуется авиация и артиллерия. Продолжаются бои в центральной части Волчанска и в районе Глубокого. ВСУ контратакуют, одновременно подтягивая резервы.


Авдеевское направление


Фронт активизировался на Авдеевском направлении в районе Очеретино. Продвижение ВС РФ зафиксировано сразу на нескольких участках. В районе Архангельского передовые отряды штурмовиков ВС РФ, не вступая в бой, обошли несколько опорных пунктов ВСУ и продвинулись вдоль пруда южнее Калиново. В этом же направлении российские войска наступают с юго-восточной стороны, опираясь на подконтрольный Керамик.


Украинский полковник в отставке допустил наступление ВС РФ в Чернигове


По мнению украинского полковника в отставке Олега Старикова, российская армия способна нанести удары не только в Харьковской и Сумской областях, но и начать наступательные действия в Черниговской области. Он выразил уверенность в том, что российской армии достаточно потенциала для такого поворота событий.

По мнению эксперта, потенциал ВС РФ способствует решению этой военной задачи с большой долей вероятности.

Стариков заявил, что не исключает того, что после Сумской области ВС РФ выйдут к Черниговскому и Сумскому направлениям, к чему следует подготовиться украинской армии.


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#армия
#авиация
#всу
#вс рф
#дроны
#сво
#россия
#контрнаступление
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SHOT: Игрушка десятилетнего сына спасла фельдшера «Осу» от дрона в зоне СВО
17 июня 2024, 10:45

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Командиру медицинского взвода с позывным «Оса» чудом удалось выжить во время атаки дрона ВСУ неподалеку от Кременной. Женщину спасла плюшевая игрушка — подарок десятилетнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам женщины, маленькую игрушечную кошечку сын прислал ей вместе с письмом. Фельдшер прицепила ее к рюкзаку, и со временем игрушка стала для медика настоящим талисманом.

Когда женщина убегала во время атаки БПЛА, то игрушка сорвалась с рюкзака. Она спряталась в окопе, и в это время кошечка скатилась ей в ладонь. «Оса» расценила это как знак — умирать еще рано.

Некоторое время врач наблюдала за тем, какую цель все-таки выберет вражеский беспилотник. Уточняется, что женщину было хорошо видно, однако дрон атаковал стоящий рядом автомобиль. После произошедшего она пообещала себе больше никогда не расставаться с подарком сына.

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#спецоперация
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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
В восьми украинских областях объявлена воздушная тревога
17 июня 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу объявили в восьми украинских областях, а также в частях Херсонской и Запорожской областей, которые подконтрольны боевикам ВСУ. Это следует из информации на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
По информации ресурса, тревогу объявили под Винницей, Черкассами, Полтавой, Кировоградом, Днепропетровском, Одессой, Харьковом и Николаевом почти одновременно, в 9:53, только под Харьковом ее слышно уже больше получаса.

Россия продолжает спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации. Москва предлагает урегулировать конфликт дипломатическим путем, но Киев не соглашается, требуя от своих западных хозяев все больше финансовой и военной помощи.

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#россия
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#всу
#вс рф
#новости
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Поставки F-16 приведут к эскалации конфликта на Украине, заявил Пушилин
Пушилин: поставки F-16 приведут к эскалации конфликта на Украине
17 июня 2024, 10:23

Фото: iStock/yucelyilmaz

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поставки истребителей F-16 приведут к эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Он добавил, что Россия готова к этому и найдет, как разрешить эту ситуацию.

Истребители F-16 Киев получит уже этим летом. Боевой радиус этих самолетов с конформными топливными баками — больше четырех тысяч километров. Киеву предоставят около 60 F-16.

Первыми о планах передать ВСУ истребители F-16 заявили власти Нидерландов. По их словам, этими самолётами Киев может распоряжаться по своему усмотрению, в том числе наносить удары по России. Российская компания объявила премию в 15 млн руб за первый сбитый истребитель F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#зеленский
#киев
#истребители
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Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области
Подполье: ВС РФ ударили по расположению ВСУ и технике в Днепропетровской области
17 июня 2024, 09:45

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удары по месту расположения украинской армии и техники в районах населенных пунктов Марганец и Покровское Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лебедева, в пригороде Марганца был уничтожен дом, где «без разрешения владельцев поселились боевики ВСУ». Он добавил, что в пункте Покровске Днепропетровской области, где также был зафиксирован прилет, все дома занимает украинская армия и хранит там технику.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Загорное Запорожской области.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#минобороны рф
#дом
#армия
#дома
#всу
#вс рф
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НАТО одобрила нанесение ударов вглубь России западным оружием
РИА: в НАТО одобрили нанесение ударов вглубь России западным оружием
17 июня 2024, 09:37

Фото: iStock/Diy1

Большинство стран НАТО сняли запрет с ударов Вооруженных сил Украины западным оружием по целям в глубине РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Не все в НАТО поставляют Украине дальнобойное высокоточное вооружение. Разрешение от стран Канады или Прибалтики на удары по территории РФ носит декларативный характер. До недавних пор Запад не переходил черту. Украинским военным было запрещено использование мощных средств поражения.

Американскими ракетами ATACMS ВСУ били только по Крыму и новым регионам РФ. Большая часть была сбита российской ПВО. Прилет такой ракеты в большой город — это очень много жертв. Киев получил от США эти ракеты в двух вариантах. Первый — Block 1 дальностью 165 км, а второй Block1A дальностью 300 километров. Вторая ракета из центра Харькова достает до Воронежа. Самые первые ракеты ATACMS Киев получил в 2023 году.

Помимо этого, у украинских военных есть большое количество крылатых ракет воздушного базирования: французские SCALP-EG и британские Storm Shadow. Самая серьезная опасность — истребители F-16, которые Украина получит уже летом. Их боевой радиус составляет больше 4000 километров.

Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков рассказал, будет ли опасно ехать отдыхать в Крым в этом сезоне.

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