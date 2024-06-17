В Мариуполе подросток выстрелил из отцовского РПГ-22 и ранил троих детей

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В Мариуполе подросток выстрелил из отцовского РПГ-22, в результате чего ранения получили трое детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В числе пострадавших оказались две девочки 3 и 15 лет и 10-летний мальчик. Дети госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.
Отмечается, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии. В настоящее время следователи проводят проверку в связи с произошедшим ЧП.
Мотив поступка подростка остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке школьник случайно выстрелил в десятилетнего мальчика из травматического пистолета во время игры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии. В настоящее время следователи проводят проверку в связи с произошедшим ЧП.
Мотив поступка подростка остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке школьник случайно выстрелил в десятилетнего мальчика из травматического пистолета во время игры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова