Во Владивостоке опечатали здание банного комплекса, где обрушился потолок

Фото: iStock/saiko3p
Во Владивостоке приставами по решению суда был опечатан комплекс «Акватория», где при обрушении пострадали люди. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что вечером 1 августа в банном комплексе во Владивостоке обрушились металлические потолочные конструкции на площади около 100 квадратных метров. Согласно данным министерства здравоохранения Приморья, в результате инцидента пострадали девять человек, один из которых был госпитализирован.
Ранее прокуратура подала иск к владельцам комплекса с требованием устранить выявленные нарушения пожарной и промышленной безопасности. Кроме того, ведомство запросило у суда запретить эксплуатацию здания на время рассмотрения иска, суд удовлетворил указанное ходатайство.
Ранее появилась информация о том, как россиянин, дрейфовавший два месяца в Охотском море, выжил. По его словам, ему удалось спастись с «Божьей помощью».
До этого стало известно, что предполагаемый виновник подрыва автомобиля на юго-западе Москвы, согласно предварительной информации, является бизнес-партнером пострадавшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В новой Москве столкнулись автобус и пожарная машина, есть пострадавшие
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Стало известно, что ждет блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб
Ранее прокуратура подала иск к владельцам комплекса с требованием устранить выявленные нарушения пожарной и промышленной безопасности. Кроме того, ведомство запросило у суда запретить эксплуатацию здания на время рассмотрения иска, суд удовлетворил указанное ходатайство.
«Прокуратура проконтролировала исполнение судебными приставами определения суда о применении обеспечительных мер по иску надзорного ведомства. Прямо сейчас здание на улице Светланской опечатано до принятия решения по существу исковых требований об устранении нарушений пожарной безопасности», — отмечается в сообщении.
Ранее появилась информация о том, как россиянин, дрейфовавший два месяца в Охотском море, выжил. По его словам, ему удалось спастись с «Божьей помощью».
До этого стало известно, что предполагаемый виновник подрыва автомобиля на юго-западе Москвы, согласно предварительной информации, является бизнес-партнером пострадавшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В новой Москве столкнулись автобус и пожарная машина, есть пострадавшие
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Стало известно, что ждет блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб
Дарья Осипова