На Волгоградском НПЗ после падения БПЛА возник пожар

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На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территорию завода, сообщила администрация российского региона в своем Telegram-канале.
По словам губернатора Андрея Бочарова, в ночь на воскресенье 12 мая подразделения ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку беспилотника на территорию Волгоградской области.
В результате падения беспилотника никто не пострадал. Возникший пожар был ликвидирован.
Ранее сообщалось об атаке беспилотника на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области. По предварительным данным, сработала система ПВО, но пострадавших не было. 1 мая сообщалось об атаке ВСУ на Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
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В результате падения беспилотника никто не пострадал. Возникший пожар был ликвидирован.
Ранее сообщалось об атаке беспилотника на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области. По предварительным данным, сработала система ПВО, но пострадавших не было. 1 мая сообщалось об атаке ВСУ на Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
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Александр Климов