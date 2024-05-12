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В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
12 мая 2024, 02:21
Фото: iStock/NatureNow

Фото: iStock/NatureNow

В Воронежской области объявили об опасности атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», – написал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили несколько атак на Курскую область в субботу 11 мая. По словам Старовойта, обстрелам подверглись поселок Теткино, села Коровянка, Гуево, Гордеевка, Николаево-Дарьино, хутор Кучеров, деревня Старая Николаевка и пункт пропуска «Суджа».



В ночь на 9 мая над Белгородской областью расчеты ПВО сбили 15 украинских многоцелевых ракетных комплексов Vampire и один беспилотник. По данным Минобороны, еще два беспилотника были уничтожены над Брянской областью и три – над Курской.

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Опасность атаки беспилотника объявили в российском регионе
Губернатор Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА
12 мая 2024, 00:36

Фото: iStock/sommersby

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщается в Telegram-канале губернатора области Романа Старовойта.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Старовойт.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили несколько атак на Курскую область в субботу 11 мая. По словам Старовойта, обстрелам подверглись поселок Теткино, села Коровянка, Гуево, Гордеевка, Николаево-Дарьино, хутор Кучеров, деревня Старая Николаевка и пункт пропуска «Суджа».

Ранее житель города Суджа получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ.

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Водитель упавшего в Мойку автобуса не отделах несколько дней
СК: водитель упавшего в Мойку автобуса не отделах несколько дней
11 мая 2024, 23:19

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Водителю автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, несколько дней не давали необходимого времени на отдых, сообщил Следственный комитет (СК) России.
В качестве подозреваемого был задержан начальник автоколонны ООО «Такси», который занимается организацией перевозок людей. В его обязанности входил контроль за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима работы и отдыха водителей. В ближайшее время в отношении него будет возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул в результате столкновения с автомобилем каршеринга. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением. Поначалу мужчине удалось выбраться из воды, в настоящее время он находится под стражей. По факту инцидента начато уголовное расследование.

Позже была установлена причина аварии с автобусом в Санкт-Петербурге. По словам водителя, к аварии привели неисправные тормоза. Как сообщает Следственный комитет, число жертв трагедии возросло до семи человек.

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#санкт-петербург
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#уголовное дело
#ск рф
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Начальника фирмы-перевозчика задержали по делу об утонувшем в Мойке автобусе
СК РФ: начальника ООО «Такси» задержали по делу об утонувшем в Мойке автобусе
11 мая 2024, 22:35

Фото: iStock/BrianAJackson

Начальника автоколонны ООО «Такси», организовывавшей перевозку людей в Петербурге, задержали в качестве подозреваемого по делу о гибели пассажиров утонувшего в Мойке автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.
Отмечается, что подозреваемый должен был обеспечить соблюдение техники безопасности и правил охраны труда. Однако водителям предприятия в течение нескольких суток не предоставлялось время для отдыха.

Задержанному в скором времени вынесут обвинение и изберут меру пресечения.

Накануне происшествие случилось на набережной реки Мойки в Петербурге. Автобус столкнулся с двумя автомобилями, после чего пробил ограду моста и упал в воду. В результате погибли семь человек. Водитель, которому удалось выбраться первому, задержан.

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#задержание
#ск рф
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В Петербурге в мусорке обнаружили прах блокадницы
11 мая 2024, 21:23

Фото: iStock/Ekaterina79

Жители Петербурга обнаружили в мусорке урну с прахом женщины, предположительно, пережившей блокаду Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны. Об этом издание «Фонтанка» написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что днём 11 мая жители в мусорке во дворе одного из домов нашли урну с прахом Г. Надежды Александровны 1929 года рождения. По предварительным данным, это могут быть останки экс-председателя Совета ветеранов Литейного округа, которая умерла в сентябре прошлого года.

Женщина родилась в Ленинграде в 1929 году. Её семья осталась в городе, когда его заблокировали фашисты. В феврале 1944 года её наградили медалью «За оборону Ленинграда».

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#санкт-петербург
#блокада ленинграда
#смерть
#мусор
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Два преподавателя вузов погибли при падении автобуса в Мойку
Преподаватель петербургского «Военмеха» погиб при падении автобуса в Мойку
11 мая 2024, 19:44

Фото: iStock/Marat Musabirov

Профессор Балтийского государственного технического университета (БГТУ) «Военмех» имени Д.Ф. Устинова Алексей Храмов погиб после падения автобуса в Мойку в Петербурге. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил его бывший студент.
Он рассказал, что погибший преподавал основы безопасности жизнедеятельности и был самым душевным человеком из всего преподавательского состава.

Также стало известно, что в результате происшествия погибла преподаватель филологического факультета СПбГУ Тамара Горчакова.

На сайте университета появилась запись с соболезнованиями. Коллеги подчеркнули, что женщина была высококлассным специалистом, чутким товарищем, который щедро делился своим опытом с преподавателями, и душевным человеком.

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#дтп
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Более 300 человек стали жертвами наводнения в Афганистане
ВПП ООН: свыше 300 человек погибли при наводнении в Афганистане
11 мая 2024, 17:59

Фото: iStock/Wheatfield

Более 300 человек погибли в результате наводнения в афганской провинции Баглан. Об этом сообщило отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане.
Также после наводнения оказались разрушенными свыше тысячи домов, отмечается в опубликованном организацией посте в соцсети Х.

Сезонные дожди обрушились на Афганистан в апреле. До этого сообщалось о гибели сотен людей ещё в десяти провинциях страны.

В ООН подчеркнули, что это одно из немногих наводнений за минувший месяц, которое было вызвано аномально сильными дождями.

Отмечается, что в настоящее время ВПП раздаёт выжившим гражданам витаминизированное печенье.

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#афганистан
#наводнение
#погибший
#оон
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Крупный пожар вспыхнул в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминске вспыхнул пожар на складе с поликарбонатом
11 мая 2024, 17:28

Фото: iStock/Diy1

В подмосковном Наро-Фоминске вспыхнул пожар на складе с поликарбонатом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что площадь возгорания оценивается в 2800 квадратных метров. Густой чёрный дым виден за несколько километров.

На месте происшествия работают оперативные службы, идёт ликвидация горения.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Накануне сообщалось, что в Калужской области начался пожар в здании нефтеперерабатывающего завода после попадания в него украинского беспилотника. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, в результате атаки БПЛА и пожара никто не пострадал.

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#наро-фоминск
#подмосковье
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В компании «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски
11 мая 2024, 17:13

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Следователи провели обыски в компании, автобус которой упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате обысков была изъята вся документация. Сотрудники Следственного комитета также допросили сотрудников и ответственных лиц компании.

В ведомстве добавили, что все обстоятельства трагедии необходимо рассматривать комплексно.

Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.

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Мужчина пытался перевезти 100 килограммов метамфетамина в сандалиях
Малазиец пытался ввезти в Австралию 100 килограммов метамфетамина в сандалиях
11 мая 2024, 16:47

Фото: iStock/Dmitrii Balabanov

Гражданин Малайзии пытался ввезти в Австралию 100 килограммов метамфетамина в сандалиях. Об этом сообщает NEWS.ru, ссылаясь на австралийскую пограничную службу.
Полиция насторожилась, когда узнала, что из Таиланда прибыло шесть коробок, наполненных одинаковой обувью. Когда правоохранители начали проверять содержимое они заметили, что в сандалиях пытались перевезти наркотические вещества.

В итоге был задержан 49-летний житель Малайзии, которого теперь обвиняют в сбыте метамфетамина в промышленных масштабах. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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