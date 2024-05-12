В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

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В Воронежской области объявили об опасности атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», – написал он.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили несколько атак на Курскую область в субботу 11 мая. По словам Старовойта, обстрелам подверглись поселок Теткино, села Коровянка, Гуево, Гордеевка, Николаево-Дарьино, хутор Кучеров, деревня Старая Николаевка и пункт пропуска «Суджа».
В ночь на 9 мая над Белгородской областью расчеты ПВО сбили 15 украинских многоцелевых ракетных комплексов Vampire и один беспилотник. По данным Минобороны, еще два беспилотника были уничтожены над Брянской областью и три – над Курской.
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Александр Климов