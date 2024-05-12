Российская артиллерия сорвала переброску ВСУ возле Белгородской области

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Артиллерийские подразделения группировки «Север» помешали ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белгородской областью, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
По данным ведомства, ротацию удалось прервать в результате обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Информация о дислокации сил противника была получена от спецслужб.
Также артиллеристы группировки войск «Днепр» нанесли огневой удар позициям ВСУ на правобережье Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Российские войска уничтожили более 10 украинских военных пикапа.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Также артиллеристы группировки войск «Днепр» нанесли огневой удар позициям ВСУ на правобережье Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Российские войска уничтожили более 10 украинских военных пикапа.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов