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Российская артиллерия сорвала переброску ВСУ возле Белгородской области

12 мая 2024, 06:10
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Артиллерийские подразделения группировки «Север» помешали ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белгородской областью, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
По данным ведомства, ротацию удалось прервать в результате обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Информация о дислокации сил противника была получена от спецслужб.

Также артиллеристы группировки войск «Днепр» нанесли огневой удар позициям ВСУ на правобережье Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Российские войска уничтожили более 10 украинских военных пикапа.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские бойцы ликвидировали опорные пункты и пехоту ВСУ
МО РФ: артиллеристы ликвидировали опорные пункты и пехоту ВСУ в дельте Днепра
12 мая 2024, 06:00

Фото: iStock/Evgeny555

Артиллерийские подразделения российских десантников группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что артиллерийские подразделения нанесли удары по опорным пунктам и пехоте ВСУ на правом берегу Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Отмечается, что российские войска уничтожили более 10 украинских военных пикапов.

Российские войска работали в тесном взаимодействии с войсками, оснащенными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), и осуществляли координацию огня в режиме реального времени. Расчеты «Градов» выходили из укрытий, выезжали на огневые позиции и производили расчет установки цели. Затем производилось огневое поражение.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Харьковской области взяли в плен бойца подразделения «Кракен»*
12 мая 2024, 05:06

Фото: iStock/Sinenkiy

В ходе наступления в Харьковской области российские войска взяли в плен бойца «Кракена»* Илью Гуда (позывной Комар), сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что в марте 2024 года он в составе «Русского добровольческого корпуса»** участвовал в нападении нп Белгородскую область. На допросе он рассказал о деятельности своей группировки и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее командир 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка с позывным Змей рассказал о 28 днях в районе Берховского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Российский офицер добавил, что самые яркие эмоции он испытал, когда русские уничтожали войска «Кракена».

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Назван срок поставки истребителей F-16 Киеву
Standard: первые истребители F-16 могут появиться у ВСУ через нескольких недель
12 мая 2024, 04:46

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель, передает британская газета Standard.
По данным издания, первые истребители должны быть поставлены на Украину в июне или июле. Источники издания не сообщили, какая страна предоставит Киеву истребители к этому сроку.

В апреле старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк заявил, что F-16, которые получит Киев, не снизят эффективность российских бомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Российские самолеты сбрасывают планирующие бомбы вдали от линии соприкосновения, вынуждая пилотов F-16 залетать в пределы досягаемости систем ПВО.

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#киев
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Началась эвакуация жителей Харьковской области
12 мая 2024, 04:00

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

С 10 мая из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали 970 человек, сообщается в Telegram-канале Национальной полиции Украины.
Отмечается, что областная полиция эвакуировала мирных жителей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки российской армии «Север» захватили пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Министерства обороны РФ, российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.

10 мая украинские власти сообщили о начале эвакуации соседних населенных пунктов из Волчанске в Харьковской области. По сообщениям, из города были эвакуированы все дети, а большинство населения покинуло на личном автотранспорте.

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На Украине взволновались из-ситуации на фронте
Мосийчук: ВС РФ за день взяли под контроль 30 кв. км в Харьковской области
12 мая 2024, 03:51

Фото: iStock/aapsky

Российские войска за один день заняли 30 квадратных километров в Харьковской области, заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.
По его словам, территория Харьковской области, занятая российскими войсками год назад, была разминирована. Он отметил, что войска продвигаются к центру области. Политик подчеркнул, что ответственность за это лежит на нынешних украинских властях.

«Это шайка "квартальных" дегенератов, которые уничтожают нашу страну. Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает», – заявил Мосийчук.

Наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не ответил на вопросы о том, какие резервы подготовили российские военные.

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В России раскрыли потери Украины в ходе СВО
Апты Алаудинов: потери Украины в ходе СВО – около 700 тыс. человек
11 мая 2024, 23:56

Liudmila Chernetska

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов оценил потери Украины в ходе специальной военной операции (СВО), сообщается в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, потери украинской стороны приближаются к 700 000 человек.

«Те, кто принимают решение и сдаются в плен, получают второй билет в жизнь. Те, кто не успел это сделать – погибают», – сказал он.

Алаудинов добавил, что украинцы не являются врагами России.

«Не хотелось бы нам, чтобы вы продолжали нести такие потери», – сказал он.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков прокомментировал сообщения о существовании чудо-оружия, способного победить Россию в конфликте с Киевом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Ганчев: ВСУ отступают под натиском ВС РФ в Харьковской области

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#рамзан кадыров
#киев
#россия
#владимир путин
#украина
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В Харькове прогремел взрыв
Мэр Терехов: в Харькове произошел взрыв
11 мая 2024, 23:13

Фото: iStock/trikolor

В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», – написал Терехов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска захватили пять населенных пунктов в подконтрольной Киеву Харьковской области. По данным ведомства, российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

Наступление российских войск на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не ответил на вопрос о том, сколько резервов россияне подготовили для наступления.

В США подтвердили, что Россия начала наступление на Харьков. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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#вс рф
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#белый дом
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Два человека погибли при подрыве автомобиля в Новотроицком в ДНР
11 мая 2024, 22:24

Фото: iStock/Motortion

Два человека погибли, один пострадал в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве в Новотроицкой в ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что гражданский автомобиль наехал на взрывоопасный предмет и подорвался. На месте погибли двое мужчин, личности которых в настоящее время устанавливаются. Также ранения получила женщина 1963 года рождения.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. В результате погиб один мирный житель, ещё четверо граждан получили ранения.

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#днр
#взрывчатка
#автомобиль
#погибший
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Меркурис: Россия наступлением на Харьков ответила на террор Буданова* и Зеленского
Меркурис: РФ ответила на террор Буданова* и Зеленского наступлением на Харьков
11 мая 2024, 22:11

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Россия, начав наступление в Харьковской области, ответила на обстрелы Белгорода, которые санкционировали президент Украины Владимир Зеленский и глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что два украинских политика совершили серьёзные ошибки, приказав атаковать Белгород. Теперь российская сторона имеет обоснование на своего наступления на Харьковскую область.

Напомним, чо после массированного удара ВСУ по Белгороду в декабре прошлого года появилась информация, что начальник ГУР Минобороны Украины Буданов* получил приказ об ударе по российскому региону лично от Зеленского.

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*признан в России террористом и экстремистом
#россия
#харьковская область
#вс рф
#кирилл буданов
#владимир зеленский
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