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Артиллерийские подразделения российских десантников группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что артиллерийские подразделения нанесли удары по опорным пунктам и пехоте ВСУ на правом берегу Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Отмечается, что российские войска уничтожили более 10 украинских военных пикапов.
Российские войска работали в тесном взаимодействии с войсками, оснащенными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), и осуществляли координацию огня в режиме реального времени. Расчеты «Градов» выходили из укрытий, выезжали на огневые позиции и производили расчет установки цели. Затем производилось огневое поражение.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Российские войска работали в тесном взаимодействии с войсками, оснащенными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), и осуществляли координацию огня в режиме реального времени. Расчеты «Градов» выходили из укрытий, выезжали на огневые позиции и производили расчет установки цели. Затем производилось огневое поражение.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов