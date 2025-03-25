На востоке Чехии произошёл взрыв на заводе поставщика снарядов для Украины

В результате мощного взрыва в многоэтажном доме в Махачкале пострадало несколько десятков квартир. Жительница одной из поврежденных квартир поделилась эмоциональными кадрами, на которых видно выбитые окна и разрушенную мебель. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.