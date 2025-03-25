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На востоке Чехии произошёл взрыв на заводе поставщика снарядов для Украины

Фото: istockphoto/MikeMareen

Фото: istockphoto/MikeMareen

В Чехии на заводе боеприпасов, расположенном в городе Свитавы на востоке страны, произошел взрыв. Предприятие принадлежит компании Poličské Strojírny, входящей в холдинг STV Group и являющейся одним из поставщиков боеприпасов для Украины.
О происшествии сообщило местное издание Blesk. Уточняется, что взрыв произошёл на складе готовых боеприпасов. В результате ранения получил один человек. Его вертолётом санитарной авиации доставили в больницу ближайшего крупного города Оломоуц. Весь персонал предприятия эвакуирован, территорию оцепили.

В тушении огня, распространившегося после взрыва, приняли участие 11 пожарных расчётов. Все близлежащие дороги перекрыты. Власти Чехии в связи со случившимся объявили в регионе режим ЧС. Сообщается, что опасности для местных жителей нет, хотя эксперты не исключают новых взрывов.

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Столичные росгвардейцы задержали мужчину с крупной партией наркотиков
25 марта 2025, 13:57

Фото: istockphoto/MikeMareen

Столичные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в незаконном распространении запрещённых веществ. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по городу Москве.
Правоохранители во время патрулирования в районе Новогиреево на востоке столицы обратили внимание на мужчину, который что-то искал с фонариком среди мусорных баков. Увидев служебный автомобиль, неизвестный гражданин попытался спрятаться, но был остановлен для проверки документов. Во время беседы 54-летний москвич заметно нервничал, а затем сознался, что имеет при себе наркотические вещества.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая при личном досмотре изъяла 21 сверток с неизвестным веществом. По результатам проведённой экспертизы было установлено, что в свёртках находится мефедрон общей массой свыше 35 граммов.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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#полиция
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Несовершеннолетний москвич задержан за участие в террористической деятельности
Во Владимирской области задержали подростка из Москвы по подозрению в терроризме
25 марта 2025, 10:53

Фото: iStock/Rawf8

Во Владимирской области задержан несовершеннолетний житель Москвы, обвиняемый в участии в деятельности террористической организации. Как сообщает следственное управление СК по региону, молодому человеку предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ.
По данным следствия, подросток вступил в Русский добровольческий корпус* и получил указание снять на видео объект транспортной инфраструктуры в Петушинском районе.

Он был задержан сотрудниками УФСБ России при выполнении задания. В ходе допроса обвиняемый признал свою причастность к подготовке диверсионно-террористического акта и сообщил, что за свои действия получил 9 тысяч рублей.

На данный момент подросток заключен под стражу, расследование продолжается.

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#подросток
#сво
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Появились кадры нового взрыва, который произошел в салоне сотовой связи в Махачкале
В Махачкале произошел второй взрыв в салоне сотовой связи
25 марта 2025, 10:41

Фото: iStock/shuttertop

В Махачкале произошел второй взрыв, предположительно вызванный утечкой газа. Инцидент случился в салоне сотовой связи, расположенном у дороги. Об этом пишет Telegram-канал «Readovka».
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы, проводятся необходимые меры по ликвидации последствий взрыва. Кадры с места событий демонстрируют значительные разрушения: салон сотовой связи полностью разрушен.


Ранее в Махачкале произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Гасанова в районе Редукторный. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать взрыв бытового газа.

Жительница одной из поврежденных квартир в Махачкале поделилась эмоциональным видео. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жительница одной из поврежденных квартир в Махачкале поделилась эмоциональным видео
Жительница пострадавшей квартиры в Махачкале опубликовала трогательное видео
25 марта 2025, 10:01

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В результате мощного взрыва в многоэтажном доме в Махачкале пострадало несколько десятков квартир. Жительница одной из поврежденных квартир поделилась эмоциональными кадрами, на которых видно выбитые окна и разрушенную мебель. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.
По информации мэрии города, здание, в котором произошел инцидент, не было официально введено в эксплуатацию и не должно было быть заселено.

Появились кадры взрыва в многоэтажном доме в Махачкале
Появились кадры взрыва в многоэтажном доме в Махачкале

«Смотрите, что случилось... такой взрыв...», — отметила она.

На видео слышно, как женщина сильно расстроена и плачет, снимая свою квартиру, в которой все разрушено.


Местные власти продолжают расследование причин взрыва и оказывают помощь пострадавшим. Ситуация остается под пристальным вниманием.

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#сво
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В Подмосковье дочь бойца СВО перевела незнакомцу 250 тыс. рублей и погибла
25 марта 2025, 09:50

Фото: istockphoto/iv-serg

Несовершеннолетняя жительница города Решетниково в Клинском районе на севере Подмосковья найдена мёртвой в районе станции Ямуга. После изучения её телефона полиция выяснила, что двумя днями ранее 17-летняя девушка отправила неустановленному лицу все свои сбережения — 250 тысяч рублей.
В настоящее время правоохранители изучают версию о том, что погибшая могла стать жертвой мошенников, сообщает MK.RU. Косвенно в пользу этого предположения говорят найденные в телефоне записки странного характера. Родственники девушки считают, что их от её имени мог написать кто-то другой. По их словам, она была добрым, светлым и отзывчивым человеком, а в текстах сквозит безжалостность, в том числе и к себе самой.

Отец девушки — участник специальной военной операции. Она жила с матерью, старшей сестрой, бабушкой и дедушкой. Семья была на хорошем счету, у погибшей не было никаких проблем в общении со сверстниками, так же как и трудностей с успеваемостью в школе. Расследование дела продолжается.

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