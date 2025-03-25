На востоке Чехии произошёл взрыв на заводе поставщика снарядов для Украины

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В Чехии на заводе боеприпасов, расположенном в городе Свитавы на востоке страны, произошел взрыв. Предприятие принадлежит компании Poličské Strojírny, входящей в холдинг STV Group и являющейся одним из поставщиков боеприпасов для Украины.
О происшествии сообщило местное издание Blesk. Уточняется, что взрыв произошёл на складе готовых боеприпасов. В результате ранения получил один человек. Его вертолётом санитарной авиации доставили в больницу ближайшего крупного города Оломоуц. Весь персонал предприятия эвакуирован, территорию оцепили.
В тушении огня, распространившегося после взрыва, приняли участие 11 пожарных расчётов. Все близлежащие дороги перекрыты. Власти Чехии в связи со случившимся объявили в регионе режим ЧС. Сообщается, что опасности для местных жителей нет, хотя эксперты не исключают новых взрывов.
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В тушении огня, распространившегося после взрыва, приняли участие 11 пожарных расчётов. Все близлежащие дороги перекрыты. Власти Чехии в связи со случившимся объявили в регионе режим ЧС. Сообщается, что опасности для местных жителей нет, хотя эксперты не исключают новых взрывов.
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Александр Бойцов