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Киев может не получить 500 тысяч снарядов от Праги в случае смены власти в Чехии

Фото: istockphoto/Anastasiia_Guseva

Фото: istockphoto/Anastasiia_Guseva

Украина может не получить от Чехии около полумиллиона снарядов калибра 155 миллиметров в 2025 году. Поставки могут сорваться в случае смены политической власти в стране.
Об этом в интервью изданию The Financial Times заявил чешский министр финансов Петр Фиала. По его словам, если на выборах в октябре одержит победу самое заметное в Чехии оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») во главе со своим лидером, бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, Киев останется без снарядов.

«Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий», — подчеркнул Фиала.

Эксперты отмечают, что ANO имеет наибольшие шансы на победу в ходе парламентских выборов в Чехии осенью этого года. Соответственно его лидер видится самым реальным кандидатом на пост главы чешского правительства.

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#чехия
#украина
Профессор Дизен: Пора прекратить украинский конфликт и остановить расширение НАТО
Профессор Дизен: Пора прекратить украинский конфликт и остановить экспансию НАТО
25 марта 2025, 10:20

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинский конфликт мог бы вообще не начаться, если бы Киев сохранил нейтралитет, а не стремился вступить в Североатлантический альянс. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
В своей социальной сети Х он написал, что начало сегодняшнему противостоянию было положено ещё в 2014 году, когда Украина «утратила свой нейтралитет». Именно это и положило начало центробежным процессам в стране и территориальным противоречиям.

«Нам нужно закончить эту войну сейчас и положить конец экспансионизму НАТО», — утверждает учёный.

По мнению профессора Дизена, если вооружённое противостояние затянется, в дальнейшем это приведёт только к ещё большим территориальным потерям для Украины, не говоря уже о том, что на восстановление экономики страны потребуются долгие годы и огромные средства.

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Настрой российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде был хорошим
25 марта 2025, 07:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Эр-Рияде завершились долгожданные переговоры между российской и американской делегациями, которые продлились более 12 часов. Об этом пишет РИА Новости.
Источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил о положительном настроении российской стороны.

«Хорошее», — отметил он, комментируя атмосферу среди участников.

В состав российской делегации вошли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Основное внимание на встрече было уделено вопросам безопасности судоходства в акватории Черного моря, что стало продолжением инициатив, обсуждавшихся во время последнего телефонного контакта президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа.

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#рф
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#переговоры
#владимир путин
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The Economist: РФ получит от США доступ к технологиям в случае снятия санкций
25 марта 2025, 06:03

Фото: iStock/designer491

Россия получит от США доступ к технологиям, валюте и платежным системам в случае снятия санкций. Об этом пишет журнал The Economist.
«Если США снимут санкции, вероятно, Европа сохранит собственные. Некоторые геополитические эксперты полагают, что это не имеет большого значения. По их словам, доступ к американским технологиям, валюте и платежным сетям — это то, чего на самом деле хочет Россия», — сообщает издание со ссылкой на экспертов.

В журнале отметили, что Европа сохранит ограничения в отношении РФ даже в том случае, если Штаты все таки снимут антироссийские санкции.

Ранее США отклонили предложение Канады о создании спецгруппы по выявлению деятельности теневого флота России. Такое решение американская сторона приняла на фоне переоценки администрацией президента США Дональда Трампа членства в международных организациях.

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Белый дом: Трамп доверяет своей команде после скандала с чатом о хуситах
25 марта 2025, 02:57

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп продолжает доверять своей команде и советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу после скандала с чатом, в котором обсуждались удары американцев по йеменским хуситам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Как сказал президент Трамп, атаки на хуситов были в высокой степени успешными и эффективными. Трамп сохраняет уверенность в своей команде по нацбезопасности, включая советника Уолтца», — цитирует Левитт издание Semafor.

Скандал произошел после информации редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга, которого якобы случайно добавили в групповой чат, где сотрудники администрации президента обсуждали удары йеменским хуситам. Как отметил журналист, в дискуссии участвовали аккаунты под имена вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.

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Reuters: США очень хорошо оценивают переговоры с РФ в Эр-Рияде
25 марта 2025, 01:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США положительно оценивают переговоры с российской делегацией в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом пишет Reuters.
«Переговоры, проводимые техническими группами администрации Трампа в Эр-Рияде, проходят очень хорошо... Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление», — рассказал источник агентства из Белого дома.

Напомним, что 24 марта состоялись переговоры между представительства США и России, которые продлились свыше 12 часов. Совместное заявление по итогам диалога будет опубликовано 25 марта.

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