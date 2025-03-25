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Украина может не получить от Чехии около полумиллиона снарядов калибра 155 миллиметров в 2025 году. Поставки могут сорваться в случае смены политической власти в стране.
Об этом в интервью изданию The Financial Times заявил чешский министр финансов Петр Фиала. По его словам, если на выборах в октябре одержит победу самое заметное в Чехии оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») во главе со своим лидером, бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, Киев останется без снарядов.
Эксперты отмечают, что ANO имеет наибольшие шансы на победу в ходе парламентских выборов в Чехии осенью этого года. Соответственно его лидер видится самым реальным кандидатом на пост главы чешского правительства.
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«Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий», — подчеркнул Фиала.
Эксперты отмечают, что ANO имеет наибольшие шансы на победу в ходе парламентских выборов в Чехии осенью этого года. Соответственно его лидер видится самым реальным кандидатом на пост главы чешского правительства.
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Александр Бойцов