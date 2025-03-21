В Лондоне после взрыва на электроподстанции тысячи людей остались без света

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
В Лондоне произошел мощный взрыв на электроподстанции, в результате которого тысячи людей остались без света. Об этом сообщает Shot.
«Тысячи человек в Лондоне остались без света после мощного взрыва и пожара на электроподстанции. Также погрузился во тьму аэропорт Хитроу», — пишут в telegram—канале.
Происшествие случилось на юго-востоке столицы Великобритании. Начался сильный пожар, который видно за несколько километров. Сильное пламя побудило властей начать эвакуацию жителей и работников с ближайших территорий. Всего без света осталось 16 тысяч человек. Аэропорт Хитроу закрыт из-за инцидента.
Читайте также:
В результате взрыва на горящей нефтебазе на Кубани пострадали двое
МЧС: Один человек погиб из-за пожара в хостеле на востоке Москвы
На северо-востоке Москвы прорвало трубу с кипятком: почему это произошло и кто виноват
Иван Мусатов