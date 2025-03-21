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В Лондоне после взрыва на электроподстанции тысячи людей остались без света

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Лондоне произошел мощный взрыв на электроподстанции, в результате которого тысячи людей остались без света. Об этом сообщает Shot.
«Тысячи человек в Лондоне остались без света после мощного взрыва и пожара на электроподстанции. Также погрузился во тьму аэропорт Хитроу», — пишут в telegram—канале.

Происшествие случилось на юго-востоке столицы Великобритании. Начался сильный пожар, который видно за несколько километров. Сильное пламя побудило властей начать эвакуацию жителей и работников с ближайших территорий. Всего без света осталось 16 тысяч человек. Аэропорт Хитроу закрыт из-за инцидента.

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#лондон
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В результате взрыва на горящей нефтебазе на Кубани пострадали двое
На горящей на Кубани нефтебазе прогремел взрыв, пострадали два человека
21 марта 2025, 04:39

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края пострадали два человека. Об этом рассказали в региональном оперштабе.
«В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека» — говорится в сообщении telegram—канала.

Площадь пожара на ​месте происшествия увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. ​Взрыв привел к выбросу горящей нефти. Повреждены ​три единицы техники. В списке пострадавших двое пожарных. У них зафиксированы легкие ​ожоги и отравление дыхательных путей из-за горящих нефтепродуктов. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

​Для тушения возгорания задействованы 456 человек и 181 единица техники.

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#пожар
#краснодарский край
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В США учительница объяснила обвинение в изнасиловании школьника своей красотой
21 марта 2025, 02:28

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Американская учительница Кристина Формелла не призналась в изнасиловании 15-летнего подростка, а обвинения в свой адрес объяснила тем, что она красивая. Об этом сообщает Daily Star.
Как оказалось, 30-летняя Формеллу разыскивала полиция за сексуальные отношения с учеником. Женщину задержали во время проверки документов, когда ее машину остановили полицейские.

Педагог являлась тренером школьной футбольной команды в городе Даунерс-Гров, штат Иллинойс. Мать одного из учеников нашла переписку, в которой ее сын общается с Формеллой на откровенные темы. Как потом объяснила обвиняемая, она лишь слишком сильно заботилась о подростке.

В итоге женщина подозревается в изнасиловании ученика в классе школы. Все нападки в свою сторону Формелла объяснила тем, что она красивая. Судебное заседание по делу пройдет в ареле.

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#педофилия
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Mash: вебкам-студию нашли за стеной государственной детской библиотеки в Москве
20 марта 2025, 18:32

Фото: istockphoto/Dzurag

Вебкам-студию обнаружили за стеной государственной детской библиотеки в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Авторы уточнили, что малолетние модели работали для иностранной аудитории.
Известно, что одну 14-летнюю «актрису» для эксперимента туда направили активисты Молодежного парламента с сотрудниками Центра прав молодежи. На одежде у девушки-подростка была скрытая камера, а наблюдал за ней куратор. На так называемом собеседовании ребенку предложили «пробную смену для иностранной аудитории». Дальше в ход пошли различные бонусы в виде бесплатных психологов «игрушек для работы», контентмейкера, тренера и фотографа.

Привлечь к ответственности владельцев студии пока невозможно в связи с отсутствием факта половых сношений. Ранее стало известно, кого задержали в Ленобласти.

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#криминал
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#подростки
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В Ленобласти задержали мужчину, пересёкшего границу между Эстонией и Россией по реке
20 марта 2025, 15:30

Фото: iStock/Pawel Kajak

В Ленинградской области пограничники задержали мужчину, который плыл по реке Нарве, разделяющей Россию и Эстонию. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, нарушитель плыл из Эстонии, был одет в гидрокостюм. При себе он имел водоотталкивающие чехлы с российскими рублями, фонариком, ключами и зарядным устройством.

Также известно, что мужчина находится в федеральном (межгосударственном) розыске, объявленном МВД России, за незаконные производство, сбыт, пересылку наркотических средств.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

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#мужчина
#пограничники
#ленинградская область
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Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» планировали нападения на Красной площади и в синагоге
Напавшие на «Крокус» планировали теракты на Красной площади и в синагоге
20 марта 2025, 14:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» рассматривали для нападения Красную площадь, синагогу и ТРЦ «МЕГА Белая Дача». Об этом сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева* Олег Власов.
Адвокат добавил, что перед нападением на концертный зал исполнители теракта заранее осмотрели место. Они пришли в «Крокус» в «цивильной одежде» и изучили обстановку, заключил Власов.

Напомним, вечером 22 марта 2024 года группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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