В здании полиции в Одесской области произошел взрыв, есть погибшие

Фото: istockphoto/RamonCast
Взрыв произошел в здании полиции в Беляевке Одесской области Украины, пишут украинские СМИ. По сообщениям местных пабликов, одна пострадавшая потеряла ноги.
Уточняется, что речь идет о взрыве гранаты. По информации журналистов, за день до происшествия женщина была в здании, а в ее руках был пакет, который и сдетонировал впоследствии.
Читайте также:
«Ноги ватные, дышать невозможно»: боец раскрыл детали прорыва в тыл ВСУ по газопроводу
ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу
Режим ЧС действует в Ростовской области после атаки украинских БПЛА
«В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ», — сказано в сообщении Нацполиции.В ведомстве добавили, что все детали произошедшего уточняют и их сообщат позднее. Кроме того, украинские СМИ выдвинули версию о том, что погибшая могла принести в полицию бомбу.
Читайте также:
«Ноги ватные, дышать невозможно»: боец раскрыл детали прорыва в тыл ВСУ по газопроводу
ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу
Режим ЧС действует в Ростовской области после атаки украинских БПЛА
Никита Кротов