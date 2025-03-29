На востоке Москвы найден тайник со взрывчаткой для теракта

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На востоке Москвы, рядом с Измайловским кремлем, был найден тайник со взрывчаткой, который должен был быть использован для теракта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Тайник со взрывчаткой, которую хотели использовать для теракта в Москве, находился у гаражей на востоке Москвы - рядом с Измайловским кремлем», — пишет агентство.
Данное взрывное устройство должно было быть использовано для теракта в одном из столичных административных зданий. По подозрению в организации задержан мужчина, который сотрудничал с украинскими спецслужбами с февраля этого года.
Куратор злоумышленника пообещал ему выезд на Украину после совершения теракта. В дальнейшем мужчина должен был воевать на стороне ВСУ.
Как оказалось, тайник находился возле Измайловского кремля и отеля «Альфа Измайлово». Им оказалась расписанная граффити стена, рядом с которой регулярно проходят жители района и владельцы собак со своими питомцами. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник сотрудничает со следствием.
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Иван Мусатов