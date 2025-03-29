Пушилин: ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска задействовали женщин-штурмовиков в ходе боевых действий на Красноармейском и Дзержинском направлениях. Об этом политик рассказал РИА Новости.
«Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики», — рассказал Пушилин агентству.
Ранее сообщалось, что южный окружной военный суд объявил приговор российскому военному, который застрелил двоих сослуживцев и попытался возложить вину на украинское ДРГ. Теперь солдат вновь хочет отправиться в зону СВО.
Читайте также:
Гладков: украинский дрон атаковал город Строитель в Белгородской области
Стало известно, что ВСУ сделали с Домом культуры в Казачьей Локне
Гладков: боевики ВСУ атаковали четыре района Белгородской области
Иван Мусатов