Российский военный застрелил сослуживцев и попытался возложить вину на ДРГ

Фото: iStock/Sinenkiy
Южный окружной военный суд рассмотрел дело в отношении мобилизованного, который застрелил сослуживцев и попытался возложить вину на украинское ДРГ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Случай произошел зимой 2023 года во время распития алкоголя. В ходе конфликта мужчина выстрелил из автомата, закрепленного за его собутыльником, одна из трех пуль попала тому в голову. Скрываясь, подсудимый застрелил другого военного. Затем он имитировал, что сослуживцы были убиты в результате нападения диверсионно-разведывательной группы ВСУ», — говорится в сообщении.
Как оказалось, между военными произошел конфликт во время распития спиртного. Обвиняемый взял автомат своего собутыльника и из него застрелил обидчика. При попытке скрыться мужчина убил и другого военного. Уже после мобилизованный попытался возложить вину за преступление на украинское ДРГ.
После этого мужчина сам пришел с повинной. По итогу его приговорили к 15 годам колонии. После вынесения вердикта солдат заявил, что хочет отправиться в зону проведения специальной военной операции.
Читайте также:
Гладков: украинский дрон атаковал город Строитель в Белгородской области
Стало известно, что ВСУ сделали с Домом культуры в Казачьей Локне
Гладков: боевики ВСУ атаковали четыре района Белгородской области
Иван Мусатов