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Российский военный застрелил сослуживцев и попытался возложить вину на ДРГ

«Ъ»: солдат ВС РФ застрелил сослуживцев и возложил вину на украинское ДРГ
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Южный окружной военный суд рассмотрел дело в отношении мобилизованного, который застрелил сослуживцев и попытался возложить вину на украинское ДРГ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Случай произошел зимой 2023 года во время распития алкоголя. В ходе конфликта мужчина выстрелил из автомата, закрепленного за его собутыльником, одна из трех пуль попала тому в голову. Скрываясь, подсудимый застрелил другого военного. Затем он имитировал, что сослуживцы были убиты в результате нападения диверсионно-разведывательной группы ВСУ», — говорится в сообщении.

Как оказалось, между военными произошел конфликт во время распития спиртного. Обвиняемый взял автомат своего собутыльника и из него застрелил обидчика. При попытке скрыться мужчина убил и другого военного. Уже после мобилизованный попытался возложить вину за преступление на украинское ДРГ.

После этого мужчина сам пришел с повинной. По итогу его приговорили к 15 годам колонии. После вынесения вердикта солдат заявил, что хочет отправиться в зону проведения специальной военной операции.

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Гладков: украинский дрон атаковал город Строитель в Белгородской области
29 марта 2025, 01:01

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Беспилотником ВСУ атакован город Строитель. Предварительно, пострадавших нет», — пишет Гладков в своем telegram-канале.

Атака дрона привела к возгоранию двухэтажного офисного здания, которое сейчас не работает. Пожарные расчеты уже ликвидировали очаг возгорания.

Ранее украинские боевики напали на четыре района Белгородской области. Атака была совершена с помощью беспилотников.

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Стало известно, почему Евросоюз не намерен отменять санкции против РФ
Политолог Блохин: ЕС не намерен отменять санкции против РФ из-за ущерба имиджу
29 марта 2025, 00:15

Фото: iStock/designer491

Евросоюз не намерен отменять санкции против России из-за того, что боится понести имиджевый ущерб. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Европа уверена, что победа России приведет к ее поражению и ущербу на триллионы долларов.
«Поэтому они, конечно, будут какое-то время поддерживать Украину. По крайней мере, будут пытаться этот курс реализовывать. Они считают, что Трамп — явление временное и после него снова придет системный политик. И все встанет на свои места. Поэтому здесь множество аспектов, почему они не хотят ослаблять свои санкции», — рассказал эксперт в беседе с RT.
В свою очередь сенатор Андрей Климов прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о совместных с Великобританией планах отправить на Украину военный контингент. В разговоре с «Известиями» Климов подчеркнул, что заявление французского лидера — лишь имитация бурной политической деятельности, которой они заминаются вместо решения проблем в своих странах.
«А теперь [они] еще хотят разжечь большую войну в Европе. Как на это отвечать, в нашем Генеральном штабе знают, с точки зрения политических наших инициатив, они тоже известны. Это инициатива [президента России] Владимира Путина о создании единой, равной системы коллективной безопасности и сотрудничества на всем пространстве евразийского материка», — пояснил сенатор.
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Стала известна причина, почему затянулись переговоры по Украине
Эксперт Гурьянова: переговоры по Украине затянулись из-за споров США и Британии
29 марта 2025, 00:11

Фото: iStock/mrrobotonur07

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине затягивает Владимир Зеленский, так как поддерживающая его Великобритания еще не договорилась с США. Об этом заявила политолог Аксинья Гурьянова. По ее мнению, Лондон рассчитывает продолжать «расшатывать ЕС» через украинский конфликт.
«Однако, в скором времени, по мнению политолога, Великобритания потеряет свое влияние в российско-украинском вопросе, этому, по ее словам, мешают лишь бюрократические моменты в Вашингтоне. Трамп принял решение, осталось начать его реализовывать», — пишет Общественная Служба Новостей после беседы с экспертом.
Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал заявление украинского МИД о том, что Киев продолжит атаковать российские военные корабли вопреки договоренности об отказе от применения силы. В беседе с RT аналитик указал, что смене риторики Зеленского поспособствовала встреча с европейскими лидерами в Париже.
«Они ведь все, что принимается, — сводят на нет. То же самое касается и ударов по энергетике. Договоренность есть, но они продолжают пытаться бить. <…> Почему ранее сорвалась зерновая сделка? Мы ее два раза продлевали. Но они прикрывались судами для организации атак», — также напомнил аналитик.
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«Ключевая точка»: политолог раскрыл, что Трампу нужно в Крыму
Эксперт Караханов: Трамп видит Крым ключевой точкой перезагрузки отношений с РФ
29 марта 2025, 00:07

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп видит Крым не просто как туристический регион и возможный второй Лас-Вегас, а как ключевую точку для перезагрузки отношений с Россией. Об этом заявил политолог-международник Энес Караханов. По его мнению, в этой идее заметен характерный для американского лидера прагматизм.
«Дональд Трамп, человек с уникальным чутьем на сильные сделки и стратегические территории, наверняка осознает потенциал Крыма не только как курортной жемчужины, но и как площадки для перезапуска глобального диалога с Россией. Его взгляд на полуостров не ограничивается экономическими категориями», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем бывший украинский премьер, глава «Комитета спасения Украины» Николай Азаров отреагировал на обновленный проект сделки между Вашингтоном и Киевом по полезным ископаемым. В разговоре с «Газетой.Ru» политик отметил, что сделка превратилась в типичное колониальное соглашение, где вся власть переходит в руки США. По его мнению, в отношениях равных и реально существующих государств таких договоров быть не должно.
«Основной тезис, который администрация США выдвигает — Украина должна компенсировать затраты, которые понесли американцы. <…> В любом случае, вина за это лежит на предыдущей американской администрации и нынешней администрации киевского режима», — поделился Азаров.
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Стало известно, что ВСУ сделали с Домом культуры в Казачьей Локне
ВСУ превратили Дом культуры в Казачьей Локне в склад боеприпасов
29 марта 2025, 00:03

Фото: istockphoto/Diy13

Бойцы спецаназа «Ахмат» в освобожденной Казачьей Локне Курской области показали, как ВСУ превратили местный Дом культуры в склад с боеприпасами. Здание заполонили натовским вооружением, артиллерийскими снарядами с маркировкой USA и ящиками с патронами.
«Вся сцена, все пространство клуба было ими забито. <…> На стенах — желто-блакитные баллончики, на памятниках нашим павшим — надписи. Это все культурное наследие, которое они осквернили. <…> Это земля наших предков. Здесь наши деды воевали. А теперь — американские снаряды в библиотеке. Но ничего, осталось им недолго гадить», — поделились бойцы в беседе со спецкором Pravda.Ru Дарьей Алсамовой.
В то же время жительница Суджи Нина Ивановна рассказала, как помогла бойцам операции «Поток», после того как они выбрались из трубы: пустила их домой, отмыться от нефтепродуктов. В разговоре с военкором RT Анной Долгаревой женщина отметила, что украинские боевики сразу бросились наутек, как только военные ВС РФ выбрались из трубы.
«О времени в оккупации женщина говорит неохотно: зимой она осталась без воды и газа, пришлось самой собирать дрова. Жителям позволили брать мясо с комбината, но за семь месяцев продукция испортилась. Ее все равно ели, так как выбора не было», — говорится в материале.
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