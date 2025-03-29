Подполье: по зданию СБУ в Днепропетровской области нанесен удар

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Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказывает, что по зданию СБУ в городе Никополь Днепропетровской области нанесен удар. Об этом сообщает РИА Новости.
«Агентура пророссийского сопротивления, по словам собеседника, следила за зданием. На третьем этаже там располагалось управление СБУ, а на первом этаже — отделение Национальной полиции», — пишут в агентстве.
Как оказалось, в результате атаки пострадали три человека. Живы ли они, пока неизвестно. Удар был совершен FPV-дронами около 11 утра по московскому времени. С его помощью удалось уничтожить цифровые носители и дорогостоящее оборудование.
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Иван Мусатов