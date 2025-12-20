Стала известна причина смертельного ДТП в Омской области

20 декабря 2025, 12:40

На трассе Тюмень — Омск грузовик выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП

Фото: УМВД России по Омской области

Выяснилось, что виновником страшной аварии с шестью погибшими на трассе Тюмень — Омск стал водитель грузовика. По информации пресс-службы УМВД России по Омской области, грузовой автомобиль двигался в сторону Омска и выехал на встречную полосу.