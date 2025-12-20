Стала известна причина смертельного ДТП в Омской области
Выяснилось, что виновником страшной аварии с шестью погибшими на трассе Тюмень — Омск стал водитель грузовика. По информации пресс-службы УМВД России по Омской области, грузовой автомобиль двигался в сторону Омска и выехал на встречную полосу.
Там он столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту Омск — Крутинка. После первого удара произошло столкновение с другими автомобилями — «Тойотой», двумя КамАЗами и Volvo.
По предварительной информации, водитель автобуса скончался в карете скорой помощи. Пять пассажиров погибли на месте до приезда медиков. Ещё пятерых доставили в больницу.
Полиция сейчас устанавливает все причины и обстоятельства аварии. После завершения проверки правоохранители возбудят уголовное дело по факту нарушения ПДД и правил эксплуатации транспорта.
Ранее в аварии с автобусом под Новосибирском пострадали семь человек.
