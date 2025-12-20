Достижения.рф

Стала известна причина смертельного ДТП в Омской области

На трассе Тюмень — Омск грузовик выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП
Фото: УМВД России по Омской области

Выяснилось, что виновником страшной аварии с шестью погибшими на трассе Тюмень — Омск стал водитель грузовика. По информации пресс-службы УМВД России по Омской области, грузовой автомобиль двигался в сторону Омска и выехал на встречную полосу.



Там он столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту Омск — Крутинка. После первого удара произошло столкновение с другими автомобилями — «Тойотой», двумя КамАЗами и Volvo.

По предварительной информации, водитель автобуса скончался в карете скорой помощи. Пять пассажиров погибли на месте до приезда медиков. Ещё пятерых доставили в больницу.

Полиция сейчас устанавливает все причины и обстоятельства аварии. После завершения проверки правоохранители возбудят уголовное дело по факту нарушения ПДД и правил эксплуатации транспорта.

Ольга Щелокова

