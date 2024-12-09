Очевидица раскрыла новые подробности взрыва автомобиля в центре Донецка

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В центре Донецка произошел инцидент с взрывом внедорожника, в результате которого несколько человек получили травмы. Об этом информирует РИА Новости.
Очевидцы немедленно отреагировали на случившееся и начали оказывать первую помощь пострадавшим. Одной из свидетелей происшествия стала Вера, которая рассказала, как ей удалось найти бинты в ближайшем магазине и оказать помощь пострадавшим.
Кроме того, очевидцы принесли пострадавшим теплые вещи и помогли им дождаться приезда скорой помощи. На место происшествия вскоре прибыли экстренные службы для оказания медицинской помощи и расследования причин взрыва.
По данным Telegram-канала Shot, при взрыве автомобиля в Донецке погиб начальник колонии в Еленовке в ДНР Сергей Евсюков.
Ранее стало известно, что в Майкопе, столице Республики Адыгея, прогремели несколько взрывов. Их звуки были слышны со стороны местного аэродрома. Местные жители рассказывали как минимум о двух мощных разрывах.
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«Чем могла — помогла. Помогла бинты достать, помогла человеку говорить, чтобы не потерял сознание: "Дыши, дыши, дыши"», — поделилась она.
Кроме того, очевидцы принесли пострадавшим теплые вещи и помогли им дождаться приезда скорой помощи. На место происшествия вскоре прибыли экстренные службы для оказания медицинской помощи и расследования причин взрыва.
По данным Telegram-канала Shot, при взрыве автомобиля в Донецке погиб начальник колонии в Еленовке в ДНР Сергей Евсюков.
В центре Донецка взорвался внедорожник, есть пострадавший
Ранее стало известно, что в Майкопе, столице Республики Адыгея, прогремели несколько взрывов. Их звуки были слышны со стороны местного аэродрома. Местные жители рассказывали как минимум о двух мощных разрывах.
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Дарья Осипова