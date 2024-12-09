В Санкт-Петербурге историк попал в больницу после употребления настойки из мухоморов

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В Санкт-Петербурге 50-летний историк Алексей Аранович был госпитализирован с отравлением после того, как попробовал настойку из мухоморов. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на Мойке».
Доктор исторических наук и преподаватель Университета технологии и дизайна, известный своим исследованием истории военного костюма и консультированием кинорежиссеров, был доставлен в токсикологическое отделение. По словам медиков, его состояние стабилизировалось, он уже идет на поправку.
Инцидент привлек внимание сотрудников полиции, которые начали проверку обстоятельств произошедшего. В настоящее время выясняются детали инцидента.
Ранее стало известно, что в центре Донецка произошел взрыв внедорожника. Отмечается, что в результате взрыва пострадал как минимум один человек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Инцидент привлек внимание сотрудников полиции, которые начали проверку обстоятельств произошедшего. В настоящее время выясняются детали инцидента.
Ранее стало известно, что в центре Донецка произошел взрыв внедорожника. Отмечается, что в результате взрыва пострадал как минимум один человек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова