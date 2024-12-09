Младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона

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В результате инцидента с загоревшимся смартфоном 9-месячный младенец получил ожоги. Об этом информирует Telegram-канал «112».
По данным канала, отец укладывал сына спать, когда телефон, лежащий на кровати, внезапно начал искрить и загорелся.
Огонь быстро перекинулся на одежду ребенка, в результате чего малыш получил ожог ног на 3% тела. Отец немедленно потушил огонь и вызвал скорую помощь. Младенца госпитализировали в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Состояние ребенка стабилизировалось, после лечения его отпустили домой для амбулаторного наблюдения.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге историк попал в больницу после употребления настойки из мухоморов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Огонь быстро перекинулся на одежду ребенка, в результате чего малыш получил ожог ног на 3% тела. Отец немедленно потушил огонь и вызвал скорую помощь. Младенца госпитализировали в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Состояние ребенка стабилизировалось, после лечения его отпустили домой для амбулаторного наблюдения.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге историк попал в больницу после употребления настойки из мухоморов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова