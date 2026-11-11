Под Москвой электричка столкнулась с грузовиком
Под Москвой пригородный поезд столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
По информации ведомства, 11 ноября в 18:05 мск вблизи остановочного пункта «Тульская» пригородный поезд №6308 (маршрут Михнево — Павелецкий вокзал) задел по касательной грузовой автомобиль, часть кузова которого находилась в габарите пути.
В результате ДТП никто не пострадал. Столкновение поезда и грузовика у станции «Тульская» не повлияло на движение поездов. Точные обстоятельства происшествия выясняются. В пресс-службе добавили, что уже в 18:20 мск электропоезд продолжил движение и вскоре прибыл на конечную станцию.
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