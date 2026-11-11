В Испании началась первая за 14 лет всеобщая забастовка из-за дорогого жилья
В Испании началась первая за 14 лет всеобщая забастовка из-за дорогого жилья. Как сообщает Telegram-канал SHOT, протестующие перекрыли трассы, по стране отменили сотни авиарейсов.
Протесты набрали силу после того, как в Мадриде выселили 87-летнюю пенсионерку из квартиры, где она прожила 71 год. В день выселения женщину увезли в больницу, где она умерла в октябре.
Участники забастовки требуют сдержать рост арендной платы, защитить жильцов от выселений и повысить зарплаты. В Барселоне протестующие подожгли покрышки у оптового рынка и заблокировали входы на вокзал Сантс.
В Мадриде полиция применила перцовый газ. Как минимум 13 людям понадобилась помощь медиков. По всей стране задержали не менее 26 человек. В Каталонии с утра зафиксировали около 50 перекрытий дорог и других препятствий для движения. Чуть позже в Испании отменили 234 авиарейса, из них 85 — в аэропорту Барселоны.
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