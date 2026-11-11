11 ноября 2026, 19:07

Фото: Istock/Wirestock

В Испании началась первая за 14 лет всеобщая забастовка из-за дорогого жилья. Как сообщает Telegram-канал SHOT, протестующие перекрыли трассы, по стране отменили сотни авиарейсов.