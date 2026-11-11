В Москве росгвардейцы задержали двух подозреваемых в крупных кражах из магазинов

11 ноября 2026, 19:50

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

Столичные росгвардейцы пресекли две кражи в разных округах Москвы. Подозреваемыми стали 41-летний москвич и 26-летний гражданин Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу.