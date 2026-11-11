В Москве росгвардейцы задержали двух подозреваемых в крупных кражах из магазинов
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
Столичные росгвардейцы пресекли две кражи в разных округах Москвы. Подозреваемыми стали 41-летний москвич и 26-летний гражданин Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу.
Первый случай произошёл на востоке столицы в районе Богородского Вала. Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал «тревога» из супермаркета. Правоохранители выяснили, что посетитель пытался вынести без оплаты 12 бутылок виски и четыре флакона шампуня на сумму свыше 30 тысяч рублей. Мужчину доставили в отдел полиции.
Второй случай зафиксировали на юго-западе города. Экипаж вневедомственной охраны прибыл на сработавшую кнопку тревожной сигнализации в торговом центре на Новоясеневском проспекте. Правоохранители установили, что мужчина похитил из брендового магазина восемь пар кроссовок и попытался скрыться. Сотрудники Росгвардии оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его.
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