Двухлетний ребенок утонул в луже в Алтайском крае

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Двухлетняя девочка упала в лужу и захлебнулась в Алтайском крае, проинформировали в региональном СУ СК РФ. Уточняется, что в минувшую пятницу, 8 ноября, в одном из населенных пунктов малышка гуляла без контроля со стороны взрослых. Она вышла за пределы двора, и упав, не смогла выбраться самостоятельно.
«В бессознательном состоянии ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, однако, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался», — добавили в ведомстве.Начато уголовное производство по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что в Москве скончался 17-летний юноша после того, как съел морской деликатес в ресторане.
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Никита Кротов