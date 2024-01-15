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На востоке Москвы в квартире найден труп мужчины с перерезанным горлом

15 января 2024, 22:56
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На востоке Москве в квартире найдено тело мужчины с перерезанным горлом. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.
«15 января 2024 года в квартире жилого дома, расположенном на улице Утреняя в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде пореза на горле», - говорится в сообщении ведомства

Сейчас следователи и криминалисты изучают место преступления и устанавливают все подробности убийства.


Ранее на Васильевском острове в Петербурге обнаружили тело судебного пристава с огнестрельным ранением в голову. Об этом стало известно утром в понедельник, 15 января. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб, в том числе криминалисты. Отмечается, что возле трупа лежало табельное оружие.

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Москвич сломал половой член во время агрессивного секса
15 января 2024, 21:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве мужчина попал в больницу после того, как повредил свой половой член во время агрессивного секса. Об этом сообщает «МК».
Согласно сообщению, все произошло 12 января в столичном районе Черемушки. Мужчина во время полового акта почувствовал сильнейшую боль во время полового акта. Женщина быстро вызывала скорую помощь. Пострадавший был экстренно госпитализирован с диагнозом «перелом члена». Врачи провели мужчину операцию. По предварительным данным, мужская функция пациента не пострадала, а прогнозы на полное выздоровление вполне благоприятные.

По словам мужчины, он нашел завернутый изолентой маленький пакетик. Развернув его, он обнаружил белый порошок и высыпал его себе в рот. После этого он почувствовал прилив сил и предложил своей девушке заняться сексом. Москвич заверил сотрудников полиции, что ранее никогда не употреблял наркотики.

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Пентагон подтвердил удар ракеты хуситов по контейнеровозу США в Красном море
15 января 2024, 20:24

Фото: iStock/Ivan Cholakov

В Центральном командовании США подтвердили информацию о нанесенном хуситами ударе по американскому контейнеровозу в Красном море. Об этом говорится в распространенном заявлении.
«Пятнадцатого января поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольной территории Йемена и нанесли удар по шедшему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему и управляемому США контейнеровозу "Гибралтар Игл"»- говорится в сообщении Пентагона.

При этом уточняется, что команда судна не предоставила данных о пострадавших или о повреждении судна. Таким образом, контейнеровоз продолжил следовать по своему маршруту.

Напомним, ранее издание Reuters проинформировало о том, что судно, принадлежащее Соединенным Штатам, было поражено ракетой около берегов Йемена. Дополнительно отмечается, что возле йеменского аэропорта Ходейда были слышны взрывы.

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#сша
#судно
#взрывы
#удар
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Пьяного украинца задержали в Таиланде после вспышки гнева в отделении полиции
The Phuket News: в Таиланде пьяный украинец устроил дебош в полицейском участке
15 января 2024, 18:32

Фото: istock / BrianAJackson

В Таиланде задержали украинца, который в состоянии алкогольного опьянения устроит дебош в отделении полиции. Об этом информирует издание The Phuket News.

14 января турист явился в участок курорта Патонг на Пхукете и стал себя неадекватно вести. По словам сотрудников полиции, у мужчины произошла вспышка гнева и он бредил. Украинца взяли под стражу и доставили в местную больницу.

Врачи дали мужчине успокоительные, чтобы он мог прийти в себя. В полиции ждут, когда он отдохнет, чтобы предпринимать дальнейшие действия.

Ранее сообщалось, что в Таиланде утонул украинский турист, когда пытался переплыть расстояние в 600 м между островами Ко Чанг и Ко Ман Най. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Принадлежащее США судно поразили близ берегов Йемена
Reuters: Американское судно подверглось ракетному удару у берегов Йемена
15 января 2024, 18:13

Фото: istock / Dikuch

Судно, принадлежащее Соединенным Штатам, было поражено ракетой около берегов Йемена. Об этом информирует издание Reuters.
Дополнительно отмечается, что возле йеменского аэропорта Ходейда были слышны взрывы.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) официально подтвердило, что американские военные 13 января атаковали радиолокационную станцию хуситов в Йемене. В Пентагоне заявили, что удар был совершенно ракетами «Томагавк» с эсминца ВМФ США USS CARNEY c целью снизить возможности хуситов атаковать морские суда в Красном море.

Напомним, что в ночь на 12 января британские и американские военнослужащие обстреляли особо важные военные объекты йеменских хуситов. Позже обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент страны Джозеф Байден. Отмечается, что повреждения получили более десяти объектов, среди которых площадки для запуска ракет, склады боеприпасов, и другие военные объекты.

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В Мурманске полиция завела дело на хулиганов, избивших дубинкой мурманчанина
15 января 2024, 18:00

Фото: istock / Dzurag

В Мурманске следственные органы полиции возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые жестокого избили местного жителя. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.

«По результатам проведенной процессуальной проверки следственными органами полиции в отношении молодых людей 19 и 20 лет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — сказано в сообщении.
Резонансное видео с избиением было размещено в Сети 12 января. На кадрах молодые люди дубинкой забивают мурманчанина. Пострадавший отказался писать заявление и проходить медосвидетельствование на предмет степени вреда здоровью.

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился изучить обстоятельства происшествия, а также инициировать вопрос о передаче данных проверки в производство регионального следственного управления ведомства.

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В Азове полицейский застрелил мужчину, который пытался убить сожительницу
15 января 2024, 17:35

Фото: istock / artolympic

В Азове сотрудник полиции застрелил мужчину, который пытался зарезать свою девушку и её брата. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.
По данным издания, вечером 12 января жители дома № 61 на Урицкого услышали крики в одной из квартир и вызвали правоохранителей. Полицейские выбили дверь и застали 43-леьтнего хозяина с ножом во время избиения женщины. Мужчина увидел стражей порядка и наткнулся на одного из полицейских. Мужчина 4 раза ударил ножом в бронежилет, после чего старший сержант выстрелил ему в ноги и грудь. От ранения он погиб на месте.

По факту происшествия возбудили дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД задержали преступника, который убил мужчину и снял происходящее на камеру. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#происшествия
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Россиянин выпил виски в супермаркете известной сети и упал замертво
В Перми работник «Ленты» выпил виски с полки супермаркета и упал замертво
15 января 2024, 17:00

Фото: istock / pada smith

В Перми работник супермаркета торговой сети «Лента» выпил продававшийся там виски и упал без сознания. Об этом пишет телеграм-канал «Shot проверка».
По данным издания, мужчина взял бутылку с товарной полки и выпил примерно треть содержимого, после чего неожиданно упал на пол. По предварительно информации, у сотрудника остановилось сердце.

Представитель полиции Перми подтвердил изданию РИА Новости информацию о найденном в торговом зале магазина на бульваре Гагарина 44-летнем сотруднике без признаков жизни. Следов насилия полицейские не нашли. По факту гибели мужчины проводится проверка.

Ранее сообщалось, что под Пермью тела матери и дочери три недели пролежали в заполненной газом квартире. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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В Великом Новгороде полиция занялась охранником, напавшим на девочку в магазине
15 января 2024, 16:42

Фото: istock / blinow61

В Великом Новгороде сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения охранника на девочку в магазине. Сообщается, что ребенка от агрессора защитил посетители. Сотруднику охраны грозит как минимум административная ответственность. Об этом информирует РИА Новости.

Родители подруг потерпевшей рассказали, что компания из пяти девочек пошла в Fix Price. Они шумели и этим привлекли внимание охранника. Между ним и одной из девочек завязался конфликт. Они спорили на повышенных тонах, сопровождая все нецензурной речью.

Тут охранник разозлился и накинулся на семиклассницу, повалив ее на пол. Девочка успела прикрыть голову рукой и нога охранника попала ей в плечо

В УМВД изданию сообщили, что инцидент произошел вечером 13 января. На место инцидента приехали участковый и сотрудник ПДН. Мать пострадавшей обратилась к полицейским с заявлением и получила направление на медицинское освидетельствование ребенка.

Согласно статье 6.1.1. КоАП РФ (побои) охраннику грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.

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Россиянки без признаков жизни две недели пролежали в заполненной газом квартире
Под Пермью тела мамы и дочки три недели пролежали в заполненной газом квартире
15 января 2024, 16:30

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Соликамске (Пермский край) мать и дочь без признаков жизни две недели пролежали в затопленной газом квартире. Об этом стало известно РЕН ТВ от источника, знакомого с ситуацией.
Собеседник издания заявил, что россиянок нашли после сообщений соседей. Спасатели вскрыли дверь в квартиру и обнаружили лежащих на полу двух женщин. В ходе осмотра заметили, что одна из конфорок газовой плиты была приоткрыта и в квартире ощущался запах бытового газа.

По предварительным данным, жительницы Пермского края могли умереть от отравления газом.

Ранее сообщалось, что в Кочубеевском округе Ставропольского края родители нашли тело подростка, захлебнувшегося рвотой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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