На востоке Москвы в квартире найден труп мужчины с перерезанным горлом

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На востоке Москве в квартире найдено тело мужчины с перерезанным горлом. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.
«15 января 2024 года в квартире жилого дома, расположенном на улице Утреняя в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде пореза на горле», - говорится в сообщении ведомства
Сейчас следователи и криминалисты изучают место преступления и устанавливают все подробности убийства.
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