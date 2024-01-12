В Уфе найденная под окнами изувеченная девушка умерла в больнице

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Поздно вечером 11 января Демском районе Уфы скончалась 25-летняя девушка. Об этом сообщает «КП-Уфа», ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения Башкирии.
Девушку нашли с тяжелыми увечьями под окнами жилого дома по улице Дагестанская. Известно, что до инцидента она находилась в квартире на шестом этаже. Девушка получила травмы, характерные при падении с высоты.
Уфимку привезли в Демскую городскую больницу. Врачи обнаружили у нее травму головы, перелом грудной клетки и бедер. Медики попыталась реанимировать ее в приемном отделении, но из-за тяжелых травм сохранить ей жизнь не удалось.
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Алина Юрчак