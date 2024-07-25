Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ На Ямале таксист-мигрант грозил пассажирам-россиянам расправой из-за 100 рублей

На Ямале таксист-мигрант грозил пассажирам-россиянам расправой из-за 100 рублей

25 июля 2024, 14:21
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Расправой за 100 рублей россиянам угрожал таксист-мигрант в Ноябрьске на Ямале. Об этом сообщил «Главный региональный». По информации журналистов, таксист выгнал пассажиров из автомобиля, которые хотели получить услугу за сотню. Стоимость поездки определило приложение, однако она не устроила водителя, после чего начался скандал.


«В ответ водитель начал агрессивно выходить из машины, ругаться, угрожать мне и пытаться нанести телесные повреждения», — прокомментировала пассажирка изданию.

Ранее стало известно, что водитель такси при конфликте с пассажиркой нецензурно выругался в адрес главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Читайте также:

TRT Haber: Подозреваемый в подрыве машины в Москве хотел бежать в Грецию

Сын бывшего судьи Верховного суда КБР выгнал инвалида из собственной квартиры

У подростка начала отслаиваться кожа после полета на самолете
#россия
#россияне
#такси
#скандал
#новости
Обвиняемый в вымогательстве Щербаков скрылся в Турции
26 июля 2024, 09:53

Фото: istockphoto / simpson33

Следствие предоставило суду информацию о том, что Щербаков покинул страну в 2023 году и отправился в Турцию.
«Следствие сообщило суду, что в октябре 2023 года бывший генеральный директор киностудии «Ленфильм» Фёдор Щербаков выехал в Турцию. Эта информация следует из материалов дела», — сообщили в РИА Новости.

Ранее Щербакова объявили в розыск по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации — вымогательство.

Международный розыск был объявлен после информации о том, что 25 октября 2023 года он пересек границу и вылетел в Турцию. Однако сведений о его возвращении или прибытии на родину нет.

Читайте также:

В Жуковском задержали по горячим следам похитителя собаки

Стало известно, сколько Серебрякову обещала СБУ за подрыв российского офицера

Сооснователь крупнейшего в Мексике наркокартеля сдался властям США
#розыск
#вымогательство
#следствие
#информация
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красноярском крае поймали двух подростков-диверсантов
26 июля 2024, 09:34

Фото: istockphoto / Yingko

В Красноярском крае суд признал двух подростков виновными в попытке совершения диверсии.
В качестве наказания они будут отбывать срок в воспитательной колонии, сообщили в ТАСС.

Красноярский краевой суд признал двух подростков виновными в попытке диверсии. Один из них также был признан виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге, как сообщает суд.

«Красноярский краевой суд вынес приговор двум несовершеннолетним, которые пытались совершить диверсию. Один из них также был признан виновным в поджоге релейных шкафов в городе Уяре», — сообщает пресс-служба суда.

Подробности о том, какая именно попытка диверсии имелась в виду, в суде не уточнили. Один из подростков был приговорён к 5,5 годам воспитательной колонии, а другой — к 4 годам воспитательной колонии.

Читайте также:

ФСБ обнародовала кадры экстрадиции из Турции подозреваемого во взрыве в Москве

Серебряков признался, что собирал бомбу под машину под контролем куратора из СБУ

В ЯНАО произошел взрыв на предприятии по добыче газа, есть погибший
#суд
#приговор
#фсб
#кадры
#служба
#подростки
#диверсанты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ обнародовала кадры экстрадиции из Турции подозреваемого во взрыве в Москве
26 июля 2024, 09:21

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки экстрадиции в Россию из Турции Евгения Серебрякова, подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве. Видео публикует РИА Новости.
На опубликованном ролике виден самолет авиакомпании Turkish Airlines после посадки, далее сотрудники ФСБ выводят Серебрякова из лайнера, сажают в микроавтобус и увозят. Во время допроса Серебряков сообщил, что начал общаться с куратором из Службы безопасности Украины зимой прошлого года.




Напомним, в среду, 24 июля, на севере Москвы на парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились мужчина и женщина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков. СБУ обещала заплатить ему от 10 до 20 тысяч долларов за ликвидацию российского офицера.

Читайте также:

Серебряков признался, что собирал бомбу под машину под контролем куратора из СБУ

Стало известно, сколько Серебрякову обещала СБУ за подрыв российского офицера

В ЯНАО произошел взрыв на предприятии по добыче газа, есть погибший

#самолет
#автомобиль
#погибший
#фсб
#женщина
#взрыв
#мужчина
#авиакомпании
#сотрудники
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Жуковском задержали по горячим следам похитителя собаки
26 июля 2024, 09:20

Фото: iStock/irene_rebrova

Мужчину задержала полиция за похищение породистой собаки в Жуковском, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию обратился хозяин собаки породы пекинес. Он рассказал, что гулял со своим питомцем и ненадолго зашёл в магазин на Молодёжной улице, а собаку на это время привязал поводком к столбу. А когда вернулся, собаки уже не было», — говорится в сообщении.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и в кратчайшие сроки установили, где живёт предполагаемый похититель. Оказалось, что это 30-летний местный житель. В его квартире был обнаружен и украденный пекинес. Собаку сразу вернули законному владельцу.

Похититель рассказал, что сам давно мечтал о таком питомце, но денег на покупку породистой собаки не было. Поэтому, увидев собаку без хозяина, он отвязал её и забрал себе.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

Читайте также:

Серебряков признался, что собирал бомбу под машину под контролем куратора из СБУ

В ЯНАО произошел взрыв на предприятии по добыче газа, есть погибший

Переспавшую с двумя школьниками учительницу выпустили из тюрьмы
#жуковский
#кража
#криминал
#животное
#животные
#собака
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Серебряков признался, что собирал бомбу под машину под контролем куратора из СБУ
26 июля 2024, 09:00

Фото: iStock/MukundaDe

Задержанный по делу о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под машину, а собирал ее под контролем куратора из Службы безопасности Украины. Это следует из видео, опубликованного ФСБ России.
«Я под контролем и с инструкциями от Ильи собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль», — рассказал он.

В среду на севере Москвы прогремел взрыв. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились мужчина и женщина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков. СБУ обещала заплатить ему от 10 до 20 тысяч долларов за ликвидацию российского офицера.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков мог быть записан у других контактов как «‎Женя Конфеты» и «‎Хохлятский Странец». Он указал в своей анкете адреса мест, где проживал в разные периоды жизни. Это Москва, где он провел последние годы, Урюпинск, где он закончил школу, а также Волгоград и Одинцово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно, сколько Серебрякову обещала СБУ за подрыв российского офицера

Приговоренный к казни в Белоруссии немец фотографировал «Искандеров» для СБУ

«‎Маму не подпускайте»: Очевидец рассказал, как помогал после взрыва авто в Москве
#москва
#взрыв
#мужчина
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько Серебрякову обещала СБУ за подрыв российского офицера
Серебряков рассказал, сколько ему обещала СБУ за подрыв российского офицера
26 июля 2024, 08:48

Фото: iStock/Pineapple Studio

СБУ обещала заплатить Евгению Серебрякову от 10 до 20 тысяч долларов за ликвидацию российского офицера, следует из видео, опубликованного ФСБ.
В среду на севере Москвы прогремел взрыв. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились мужчина и женщина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков.

По его словам, на связь с СБУ он вышел самостоятельно в феврале 2023 года. Серебряков переписывался с куратором по имени Илья, тот предложил ему ликвидировать российского офицера.

«Я забрал компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Илья обещал также украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве машины в Москве хорошо учился и получил стипендию. Помимо этого, Серебряков был призером различных конкурсов по истории.

Читайте также:

«‎Маму не подпускайте»: Очевидец рассказал, как помогал после взрыва авто в Москве

Стало известно, где служил мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля на севере Москвы

Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве
#автомобиль
#взрыв
#мужчина
#машины
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЯНАО произошел взрыв на предприятии по добыче газа, есть погибший
26 июля 2024, 08:25

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате взрыва на предприятии по добыче газа на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе погиб один человек. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
Уточняется, что еще восемь человек пострадали. Взрыв произошел около 3.00 по местному времени (01:00 мск). Согласно предварительной информации, взорвалась установка комплексной подготовки газа.

На место происшествия выехали представители прокуратуры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в торговом центре в Апшеронске Краснодарского края произошел взрыв. Большая часть здания обрушилась, пострадали десять человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Появились новые подробности о личности обвиняемого в подрыве машины в Москве

Переспавшую с двумя школьниками учительницу выпустили из тюрьмы

В Рязани местные жители украли мост весом в 60 тонн и сдали его в металлолом
#уголовное взрыв
#человек
#происшествия
#пострадавший
#газ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Переспавшую с двумя школьниками учительницу выпустили из тюрьмы
В США переспавшую с двумя школьниками учительницу Риццителло выпустили из тюрьмы
26 июля 2024, 08:11

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В США учительницу из штата Нью-Джерси, которая переспала с двумя учениками, выпустили из тюрьмы. Об этом информирует Star News Group.
36-летнюю Джули Риццителло, которая преподавала английский язык в школе города Уолл, заключили под стражу в начале июля. Согласно данным обвинения, в период с апреля по середину июня женщина состояла в интимных отношениях с восемнадцатилетним обучающимся.

В среду, 17 июля, Риццителло предъявили новое обвинение. Уточняется, что в 2017 году учительница неоднократно занималась сексом еще с одним школьником. Во вторник, 23 июля, окружной суд постановил освободить Риццителло до начала основного процесса. Она провела в тюрьме 20 дней. Решение основывается на том, что женщина ранее не была судима, замужем и является матерью двоих малолетних детей.

При этом Риццителло должна отчитываться перед правоохранительными органами раз в месяц по телефону, воздерживаться от употребления алкоголя и наркотических веществ, не владеть оружием и заняться поисками нового места работы. Также обвиняемой запретили появляться на территории учебного заведения, где она преподавала.

Читайте также:

В США учительница отправила 14-летнему школьнику свои фото в обнаженном виде

Сооснователь крупнейшего в Мексике наркокартеля сдался властям США

В Челябинске после вечеринки нашли мертвого младенца с пробитой головой
#суд
#сша
#женщина
#обвинение
#фото
#язык
#секс
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились новые подробности о личности обвиняемого в подрыве машины в Москве
Обвиняемый в подрыве машины мог быть записан в Сети как «‎Хохлятский Странец»
26 июля 2024, 07:31

Фото: istockphoto/trikolor

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков мог быть записан у других контактов как «‎Женя Конфеты» и «‎Хохлятский Странец». Об этом информирует РИА Новости.
В среду утром на севере Москвы прогремел взрыв. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились женщина и мужчина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков. Ранее сообщалось, что его профиль «ВКонтакте» назван по-украински — «Євген Серебряков».

Из баз данных, в которых можно найти Серебрякова, среди его возможных имен в сети, которые он мог сам выбирать для себя, так и быть записанным у других, значатся следующие варианты: «Евгений Малдерович», «Evgeny Malderovich», «Женя Конфеты Хохлятский Странец», «Женя Конфеты», «Євген Серебряков», «Євген Москва», «Yevgen Serebryakov», «Evgeny Serebryakov», «Evgeny», «Evgeniy», «Евгений Серебряков», «Евгений», «Серебряков Евгений».

Он указал в своей анкете адреса мест, где проживал в разные периоды жизни. Это Москва, где он провел последние годы, Урюпинск, где он закончил школу, а также Волгоград и Одинцово.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве машины в Москве хорошо учился и получил стипендию. Помимо этого, Серебряков был призером различных конкурсов по истории.

Читайте также:

«‎Маму не подпускайте»: Очевидец рассказал, как помогал после взрыва авто в Москве

Стало известно, где служил мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля на севере Москвы

Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве
#москва
#автомобиль
#взрыв
#пострадавший
#мужчина
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф