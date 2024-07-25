На Ямале таксист-мигрант грозил пассажирам-россиянам расправой из-за 100 рублей

Расправой за 100 рублей россиянам угрожал таксист-мигрант в Ноябрьске на Ямале. Об этом сообщил «Главный региональный». По информации журналистов, таксист выгнал пассажиров из автомобиля, которые хотели получить услугу за сотню. Стоимость поездки определило приложение, однако она не устроила водителя, после чего начался скандал.