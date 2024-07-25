На Ямале таксист-мигрант грозил пассажирам-россиянам расправой из-за 100 рублей

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu
Расправой за 100 рублей россиянам угрожал таксист-мигрант в Ноябрьске на Ямале. Об этом сообщил «Главный региональный». По информации журналистов, таксист выгнал пассажиров из автомобиля, которые хотели получить услугу за сотню. Стоимость поездки определило приложение, однако она не устроила водителя, после чего начался скандал.
«В ответ водитель начал агрессивно выходить из машины, ругаться, угрожать мне и пытаться нанести телесные повреждения», — прокомментировала пассажирка изданию.
Ранее стало известно, что водитель такси при конфликте с пассажиркой нецензурно выругался в адрес главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Читайте также:
TRT Haber: Подозреваемый в подрыве машины в Москве хотел бежать в Грецию
Сын бывшего судьи Верховного суда КБР выгнал инвалида из собственной квартиры
У подростка начала отслаиваться кожа после полета на самолете
Никита Кротов