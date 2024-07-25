У подростка начала отслаиваться кожа после полета на самолете

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Девочка получила ожог кипятком во время перелёта из Стамбула в Москву. Инцидент произошёл вечером 23 июля на борту самолёта, сообщили в Лента.ру.
«13-летняя пассажирка решила выпить чай и поставила бумажный стаканчик на откидной столик. Когда она неосторожно махнула рукой, кипяток из стаканчика пролился на неё.В результате кожа на ногах россиянки начала отходить клочьями. К счастью, девочка не ошпарила стопу. По возвращении в аэропорт Внуково путешественницу госпитализировали», — сообщили в издании.
Ранее другая россиянка отправилась в Турцию вместе с внуками. Однако по возвращении она впала в кому из-за сердечного приступа. Ей сделали операцию, за которую турецкие врачи выставили счёт в размере 20 тысяч долларов (около 1,7 миллиона рублей).
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Мира Полтева