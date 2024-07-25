Сын бывшего судьи Верховного суда КБР выгнал инвалида из собственной квартиры

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Сын бывшего судьи Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики обманом завладел квартирой инвалида.
«Год назад мы писали об Аслане Зуманкулове, который мошенническим путём отбирал у людей жильё. Один из пострадавших — Виталий. Он жил в этой квартире, но не оформил её в собственность. В 2015 году он отдал её в залог Зуманкулову, так как нуждался в деньгах. Деньги он так и не получил, а квартира с тех пор перешла в собственность мошенника, но Виталию разрешалось в ней жить», — сообщили в телеграм-канале Mash Gor.
В этом году после операции на сердце Виталий отправился в Москву, чтобы получить подтверждение своей инвалидности. Однако по возвращении его ждал неприятный сюрприз: пока он был в отъезде, мошенник вместе с судебными приставами сменил дверь в его квартире.
Сейчас Виталий вынужден жить у друга и не может забрать свои вещи и лекарства из дома. Мошенник избегал наказания, однако после того, как на него поступили сотни жалоб в Генеральную прокуратуру, его допросили и провели обыск. В ходе обыска были обнаружены 17 поддельных печатей различных государственных ведомств.
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