Сын бывшего судьи Верховного суда КБР выгнал инвалида из собственной квартиры

«Год назад мы писали об Аслане Зуманкулове, который мошенническим путём отбирал у людей жильё. Один из пострадавших — Виталий. Он жил в этой квартире, но не оформил её в собственность. В 2015 году он отдал её в залог Зуманкулову, так как нуждался в деньгах. Деньги он так и не получил, а квартира с тех пор перешла в собственность мошенника, но Виталию разрешалось в ней жить», — сообщили в телеграм-канале Mash Gor.









Сейчас Виталий вынужден жить у друга и не может забрать свои вещи и лекарства из дома. Мошенник избегал наказания, однако после того, как на него поступили сотни жалоб в Генеральную прокуратуру, его допросили и провели обыск. В ходе обыска были обнаружены 17 поддельных печатей различных государственных ведомств.