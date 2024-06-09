На юге Азербайджана молния убила двух пограничников

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Двое военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана погибли в воскресенье из-за удара молнии, сообщает пресс-служба ведомства, цитируемая Sputnik.
«Майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев погибли от удара молнии во время выполнения служебных обязанностей по охране границы на территории пограничного отряда ’Лянкяран’ пограничных войск ГПС», — говорится в сообщении.Начато расследование происшествия. Ведомство выразило соболезнования семьям погибших.
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