На юге Москвы два человека выпали из окна многоэтажки

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В Москве из окна многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева по очереди выпали женщина и мужчина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«По предварительной информации, мужчина получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Женщину удалось спасти, её доставили в больницу», — говорится в материале.
Как рассказали очевидцы, происшествие случилось на шестом этаже. Вероятно, граждане отмечали какой-то праздник.
Ранее в Санкт-Петербурге женщина с трёхлетним сыном выпали из окна третьего этажа дома, расположенного на набережной реки Мойки.
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Мира Полтева