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На юге Москвы два человека выпали из окна многоэтажки

19 августа 2024, 09:31
Фото: istockphoto / maxim4e4ek

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

В Москве из окна многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева по очереди выпали женщина и мужчина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«По предварительной информации, мужчина получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Женщину удалось спасти, её доставили в больницу», — говорится в материале.

Как рассказали очевидцы, происшествие случилось на шестом этаже. Вероятно, граждане отмечали какой-то праздник.



Ранее в Санкт-Петербурге женщина с трёхлетним сыном выпали из окна третьего этажа дома, расположенного на набережной реки Мойки.

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Осуждённый за шпионаж в ДНР передавал данные сотруднику полиции на Украине
19 августа 2024, 09:54

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Владимир Краснобаев, осуждённый в Донецке на 11 лет за передачу координат российских военных Киеву, рассказал РИА Новости, что передавал сведения сотруднику полиции в посёлке Курахово, который находится на подконтрольной Украине территории ДНР, в районе Марьинки.
Осуждённый рассказал, что вышел на связь с представителями украинской стороны через чаты в Telegram. Сначала он общался с девушкой, которая свела его с украинским полицейским.

«Он не представлялся, этот человек, но когда я уже зашёл в социальные сети, там было написано, когда мы обменялись номерами… Когда я смотрел новости, то тоже видел это имя, и там говорилось, что он полицейский в Курахово», — сообщил Краснобаев.

Оперативные мероприятия в отношении украинского полицейского, о котором рассказал Краснобаев, продолжаются.
Краснобаев был приговорён к 11 годам колонии строгого режима за шпионаж (статья 276 Уголовного кодекса Российской Федерации).

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#шпион
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В Подмосковье задержали мужчину с 60 свёртками с наркотиками
19 августа 2024, 09:29

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Ранее судимого 28-летнего жителя Рязанской области задержала полиция Московской области по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейский патруль обратил внимание на мужчину, когда тот выходил из леса в районе деревни Жабкино Ленинского округа. Заметив патрульную машину, мужчина выбросил пакет и попытался скрыться, но его удалось задержать. При проверке документов он нервничал и не смог объяснить, что он тут делает. Патруль вызвал оперативную бригаду», — говорится в сообщении.
Полицейские нашли выброшенный мужчиной пакет, в нём оказалось 30 свёртков со светлым веществом. И ещё 30 свёртков было обнаружено в кармане штанов задержанного. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком амфетамином общей массой 120 граммов.

Задержанный рассказал, что купил наркотики через тайник-«закладку» для их распространения.

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#наркотики
#полиция
#ленинский городской округ
#мвд московской области
#криминал
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Недалеко от «‎Москвы-Сити» всплыл труп
Shot: труп мужчины всплыл в реке возле «Москвы-Сити»
19 августа 2024, 09:14

Фото: IStock/Петр Ткаченко

Труп мужчины всплыл в реке возле «Москвы-Сити». Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Тело обнаружили сегодня около 07:30 утра рядом с причалом «Кутузовский». Сейчас специалисты извлекают труп из воды. Сообщается, что это взрослый мужчина. Иных подробностей не приводится.

По данным канала, вчера недалеко от «Москвы-Сити» видели компанию из трех мужчин, которые были сильно пьяные. Один из них решил искупаться в реке и прыгнул в нее в одних плавках. Проверяется информация, может ли утопленник быть тем самым «отдыхающим».

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик утонул в бассейне на базе «Тавуш» в Лабинском районе Краснодарского края. Отмечается, что семья с ребёнком из станицы Вознесенской приехала отдохнуть на базу. В субботу вечером ребёнок убежал от родителей, а позднее они нашли его тело в бассейне.

До этого в селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана произошла трагедия. Двухлетний малыш захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мама выносила мусор.

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Суд в Приморье оставил без изменения приговор американскому солдату Блэку
19 августа 2024, 06:56

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Приморье оставил без изменения приговор американскому солдату Блэку, который был осужден во Владивостоке за кражу и угрозу убийством. Об этом информирует РИА Новости.
Адвокат Инна Кириченко, представляющая интересы американца, заявила о своём несогласии с вынесенным приговором, назвав его незаконным и несправедливым. Она также попросила передать уголовное дело её подзащитного на повторное рассмотрение. По словам защитника, суд первой инстанции вынес приговор, не основываясь на материалах дела, проигнорировал ряд доказательств, подтверждающих невиновность Блэка и неправильно истолковал его действия в отношении потерпевшей.

Представитель прокуратуры Анастасия Ярошенко заявила, что приговор суда первой инстанции является справедливым и основан на материалах дела. По её словам, суд правильно квалифицировал действия Блэка по обоим пунктам обвинения, а назначенное ему наказание соответствует тяжести совершённого преступления. Она также попросила оставить приговор без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

«Приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — зачитала решение судья.

Блэк был задержан во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Военнослужащий США сказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам американца, сама спровоцировала. Мужчина подчеркнул, что деньги же он вернул на следующий день.

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FVP-дроны ВСУ сдетонировали возле частного дома в Белгородской области
19 августа 2024, 04:28

Фото: istock/NiseriN

Два села в Валуйском городском округе Белгородской области подверглись нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ), повреждены дома и легковые автомобили. Пострадавших нет, говорится в сообщении губернатора области Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале.
«В селе Логачевка в результате детонации двух FPV-дронов повреждено одно частное домовладение», – заявил Гладков.

Также в Новопетровке беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывчатку и повредил автомобиль.

Ранее губернатор Белгородской области прокомментировал сложную ситуацию в Шебекино, охарактеризовав ее как сложную.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
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#дрон
#автомобили
#взрыв
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Сырский скрывал подготовку ВСУ к вторжению в Курскую область
19 августа 2024, 02:02

Фото: istock / Vladislav Stepanov

Украина поставила своих западных союзников перед фактом, вторгнувшись в Курскую область России, и они не возражали. Подробности подготовки к нападению раскрыл журнал The Economist, ссылаясь на источники в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По данным издания, главнокомандующий армии Александр Сырский всячески пытался скрыть передвижение войск к границе. Согласно информации, опубликованной в СМИ, переброска бойцов осуществлялась под предлогом подготовки к предстоящему наступлению российских войск на Сумы.

В начале августа бойцы ВСУ начали подозревать, что происходит что-то серьезное, когда им неожиданно выдали новое снаряжение – каски с наушниками и автоматы. Как выяснилось позже, они проводили учения в имитированной российской деревне.

По словам украинских солдат, когда им рассказали о планах, они не поверили своим командирам, смеялись и шутили, будто сегодня 1 апреля.

«Командир просто улыбнулся, зная, что мы понятия не имеем, что нас ждет», – рассказал боец ВСУ по имени Сергей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из целей оккупации Курской области является создание буферной зоны на российской территории.

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#курская область
#россия
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Вернулся через год за телом товарища и исчез: в горах Пакистана пропал альпинист Нилов
Российский альпинист Нилов пропал в горах на севере Пакистана после обвала льда
19 августа 2024, 01:54

Фото: iStock/MikeLaptev

Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести в горах на севере Пакистана после обвала льда, двое других с тяжелыми травмами застряли на вершине Гашербрум IV. Об этом сообщает газета Arab News.
По данным издания, в сентябре прошлого года Нилов упал с горы Ашербрум вместе с другом Дмитрием Головченко, после чего спасти удалось только первого скалолаза. Спустя год Нилов решил вернуться в пакистанские горы, чтобы вернуть домой тело товарища, указано в материале.
«Альпинисты входили в состав российской команды из пяти человек — Сергея Нилова, Михаила Миронова, Алексия Баутина, Сергея Миронова и Евгения Лаблокова, которые отправились в экспедицию на Гашербрум IV, чтобы вернуть тело Дмитрия Головченко», — поясняют в статье.
Отмечается, что после обрушения льда Баутина и Лаблокова эвакуировали на вертолете, Мироновы застряли в горах с травмами, а Нилов пропал без вести.

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Самолет со спасателями МЧС прилетел к месту поисков пропавших в Охотском море
19 августа 2024, 01:35

Фото: iStock/andrej67

К месту поисков пропавших двух мужчин и 15-летнего школьника в Охотском море прилетел еще один самолет со спасателями МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. Отмечается, что участники операции уже обследовали 55 тысяч кв.м. моря и 2 тысячи км береговой линии.
«Для усиления группировки прибыл самолет АН-74 МЧС России со спасателями на борту. Специалисты обследуют большую территорию на дальнем расстоянии. Всего в поисках задействованы четыре воздушных судна», — указано в сообщении МЧС.
Братья Сергей и Михаил Пичугины 49 и 46 лет, а также пятнадцатилетний сын одного из мужчин Иван, отплыли 9 августа от мыса Перовского на катамаране «Байкат» в сторону Сахалина. Уже больше 10 дней об их местонахождении ничего неизвестно, связь с пропавшими отсутствует.

Поиски пропавших организовали как со стороны Хабаровского края, так и со стороны острова Сахалин. Спасатели используют беспилотники и проинформировали все проходящие мимо суда.

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В израильском Тель-Авиве подорвали автомобиль
Times of Israel: в Тель-Авиве взорвался автомобиль, погиб мужчина
19 августа 2024, 00:49

Фото: iStock/trikolor

В израильском Тель-Авиве взорвался автомобиль, в результате происшествия погиб мужчина. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на полицию и медиков. У правоохранителей есть подозрения, что погибший перевозил взрывчатку, указано в материале.
По первоначальной информации, преступление не стали связывать с терроризмом и опирались на версию о криминале.

Однако позже глава тель-авивского полицейского округа Перец Амар заявил, что после появления новых данных, ситуация перестала быть столь однозначной.
«Погибший — не невинный гражданский, а кто-то, кто перевозил взрывное устройство», — заявил Амар.
Правоохранители продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах случившегося.

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